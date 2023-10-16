Tabip odasından İzmir Şehir Hastanesi sorusu: Neden apar topar açıldı?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:59

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:59

Açılışı 8 kere ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi bugün itibariyle hasta kabul etmeye başladığı duyuruldu.

İzmir Tabip Odası, planlanan teslim tarihinden 5 sonra, yapı güvenliğine ilişkin çeşitli söylentiler altında hasta kabulüne başlayan hastanenin “apar topar” faaliyete geçirildiğini ifade eden bir basın açıklaması yayımladı.

“SORULARIMIZ YANITSIZ BIRAKILDI”

“Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmadan sessiz sedasız faaliyete geçirilmesini manidar buluyoruz” denilen açıklamada, “18 Eylül 2023 tarihinde İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne ilettiğimiz bir yazı ile T.C. Anayasası’nın 135. Maddesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca, halk sağlığını ve hekimlerin menfaati ilgilendiren konularda çalışmalar yürütmekle yetkili ve görevli bir meslek örgütü olarak gerek hekimlerin özlük hakları konusundaki çalışmaları planlayabilmek gerekse halkın sağlık hizmetine erişimi konusundaki çalışmaları yapabilmek adına bazı temel bilgilere gereksinim duyduğumuzu ifade ederek Bayraklı Şehir Hastanesi konusunda (4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kapsamında) bazı sorular sorduk. Yasal yanıt verme süresinin geçmiş olmasına karşın İl Sağlık Müdürlüğü sorularımızı yanıtsız bıraktı” denildi.

“DEVLET GELENEĞİNE YAKIŞMIYOR”

Faliyete geçen hastanenin kamu yararına uygun şekilde çalışması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden açıklamada, “Kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konuda kamu yöneticilerinin kamuoyundan bilgi saklamasını sakıncalı buluyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllık devlet geleneğine yakışmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle yanıtsız bırakılan sorularımızı kamuoyu ile paylaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Şehir hastaneleri modeline yönelik her fırsatta dile getirmiş olduğumuz eleştirilerimizi saklı tutarak, bir kamu hizmeti üretmek iddiasıyla hizmete sokulan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin kamu yararına en uygun şekilde kullanılması için de elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak isteriz” ifadeleri kullanıldı.

İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ HAKKINDA 10 SORU

İzmir Tabip Odası açıklamanın sonuna bakanlıklara sorulana ancak yanıt alınamayan soruları da paylaştı.