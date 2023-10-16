Tabip odasından İzmir Şehir Hastanesi sorusu: Neden apar topar açıldı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılan hikayesine dönen ve 10 yıldır açılamayan İzmir Şehir Hastanesi’nin bugün faaliyete geçtiğini ve hasta kabulüne başladığını duyurdu. İzmir Tabip Odası hastanenin neden "apar topar" açıldığını sorarak bakanlıklardan alınamayan 10 sorunun yanıtını talep etti.
Açılışı 8 kere ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi bugün itibariyle hasta kabul etmeye başladığı duyuruldu.
İzmir Tabip Odası, planlanan teslim tarihinden 5 sonra, yapı güvenliğine ilişkin çeşitli söylentiler altında hasta kabulüne başlayan hastanenin “apar topar” faaliyete geçirildiğini ifade eden bir basın açıklaması yayımladı.
“SORULARIMIZ YANITSIZ BIRAKILDI”
“Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmadan sessiz sedasız faaliyete geçirilmesini manidar buluyoruz” denilen açıklamada, “18 Eylül 2023 tarihinde İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne ilettiğimiz bir yazı ile T.C. Anayasası’nın 135. Maddesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca, halk sağlığını ve hekimlerin menfaati ilgilendiren konularda çalışmalar yürütmekle yetkili ve görevli bir meslek örgütü olarak gerek hekimlerin özlük hakları konusundaki çalışmaları planlayabilmek gerekse halkın sağlık hizmetine erişimi konusundaki çalışmaları yapabilmek adına bazı temel bilgilere gereksinim duyduğumuzu ifade ederek Bayraklı Şehir Hastanesi konusunda (4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kapsamında) bazı sorular sorduk. Yasal yanıt verme süresinin geçmiş olmasına karşın İl Sağlık Müdürlüğü sorularımızı yanıtsız bıraktı” denildi.
“DEVLET GELENEĞİNE YAKIŞMIYOR”
Faliyete geçen hastanenin kamu yararına uygun şekilde çalışması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden açıklamada, “Kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konuda kamu yöneticilerinin kamuoyundan bilgi saklamasını sakıncalı buluyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllık devlet geleneğine yakışmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle yanıtsız bırakılan sorularımızı kamuoyu ile paylaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Şehir hastaneleri modeline yönelik her fırsatta dile getirmiş olduğumuz eleştirilerimizi saklı tutarak, bir kamu hizmeti üretmek iddiasıyla hizmete sokulan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin kamu yararına en uygun şekilde kullanılması için de elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak isteriz” ifadeleri kullanıldı.
İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ HAKKINDA 10 SORU
İzmir Tabip Odası açıklamanın sonuna bakanlıklara sorulana ancak yanıt alınamayan soruları da paylaştı.
- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılış ve hizmete giriş tarihi nedir?
- Hastanenin açılış tarihi konusunda basına yansıyan farklılıkların ve açılış tarihinin ertelenmesinin nedenleri nelerdir?
- Bayraklı Şehir Hastanesi, depreme dayanıklılık, ulaşım olanakları ve alt yapı özellikleri bakımından güvenlikli ve yeterli midir? Bu konuda yapılmış teknik analizlerin sonucu nedir?
- Hastane binasının açılışa uygun hale gelmemesindeki gerekçeler nelerdir?
- Hastanenin altyapı özellikleri, tıbbi donanım ve yeterli personel temini bakımından son durumu nedir?
- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılması için, İzmir’deki hangi hastanelerin kapatılması veya küçültülmesi planlanmaktadır?
- Küçültülmesi planlanan hastanelerin bina ve altyapısının depreme dayanıklılığı konusunda sorunlar var mıdır ve bunların giderilmesi için ne gibi teknik yöntemler kullanılmaktadır? Hangi hastanelerin hangi binalarının yenilenmesi planlanmıştır?
- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi kadrosunda görevli olacak hekim sayısı nedir? Bu hekimler hangi hastaneden atanacaktır ve hangi kriterlere göre belirlenecektir? Hekimler arasında bir seçim yapılacak ise seçimde kullanılacak temel kriterler nelerdir?
- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde hekim dışı görev yapacak sağlık personeli sayısı nedir? Bu personel, hangi kaynaktan ve hangi kriterlere göre karşılanacaktır?
- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ve hizmet birimlerinin ruhsatlandırma süreci tamamlanmış mıdır?
En Çok Okunan Haberler
-
- 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı!
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- Partinin yeni ismi belli oldu
- 'Cübbeli'den Hamas'a sert çıkış
- Vargas, Fenerbahçe'ye dönemeyebilir!
- 21 yaşındaki genç gizemli parşömenin şifresini çözdü
- Tehlike çanları çalıyor!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Netanyahu: 'Tüm dünyaya açık bir mesaj'