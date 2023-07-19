Tatiliniz zehir olmasın! Bu virüs klora karşı dirençli!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 16:51

Güncelleme: 19.07.2023 - 16:51

Yaz aylarının vazgeçilmezi “havuz keyfi” hijyen koşullarına dikkat edilmeyen ortamlarda kabusa dönüşebiliyor. Suyu durağan olan havuzlar; havaya ve çevreye açık oldukları için, kolaylıkla kirlenebiliyor ve havuz suyunda mikroplar kolaylıkla çoğalabiliyor. Havuz kaynaklı hastalıklardan korunmak için önlem almak, havuz seçiminde dikkatli olmak ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor.



Yaz mevsimini hevesle bekleyenler arasında hiç şüphesiz çocuklar birinci sırada geliyor. Çocuklar yaz tatili boyunca pek çok aktiviteyle meşgul olup; park, bahçe, deniz ve havuzda bolca vakit geçiriyorlar. Hastalıklara karşı korunmasız oldukları için bu dönemde daha fazla dikkat edilip, takip edilmeleri gerekiyor.

Yaz mevsiminde çeşitli risk faktörlerinin farkında olarak önleyici tedbirler alınması çocukların tatilin tadını doyasıya çıkarmasını sağlayabiliyor. Uz. Dr. Seda Günhar, yaz aylarında çocuklarda sık görülen hastalıklar hakkında bilgi verdi.

HAVUZDAN BULAŞAN HASTALIKLAR

Enterovirüslerin neden olduğu enfeksiyonlar yaz aylarında daha yüksektir. Bir enterovirüs enfeksiyonu olan el-ayak-ağız hastalığı; hasta kişinin hapşırması ve öksürmesiyle, sekresyonlarla, lezyonların olduğu deriye yakın temasla, enfekte havuz sularının yutulması bulaşabilir. Bu hastalıkta çocukların ağızlarında, ellerinde ve ayaklarında kabarcıklar olabilir veya sadece ağızlarında herpangina adı verilen lezyonlar olabilir. Bu virüs klora karşı dirençlidir. Havuzda klorlama yapılmasına rağmen havuz sularının yutulması bu hastalık için risk oluşturmaktadır. Hastalığı geçirecek bir tedavi ya da hastalıktan koruyucu bir aşı bulunmamaktadır. Kaşıntı giderici losyonlar ve boğaz ağrısı için spreyler kullanılabilir. Ayrıca uzman hekim tarafından ateş düşürücü ve boğaz ağrısı için ağrı kesiciler önerilebilir.