El ,Ayak, Ağız Hastalığı neden olur? El, Ayak, Ağız Hastalığı tedavisi nasıl olur?

19 Mayıs 2022 Perşembe, 17:09

El Ayak Ağız Hastalığı genellikle 10 yaşına altındaki çocuklarda görülen RNA virüslerinin neden olduğu bir hastalıktır. El Ayak Ağız Hastalığının belirtileri bir çok hastalığa benzer. Çocuklara kreş ve okul gibi ortamlardan bulaşan bu hastalık anne ve babalar tarafından araştırılıyor.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI NEDİR? EL AYAK AĞIZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

El Ayak Ağız Hastalığı bulaşıcı ve viral bir hastalıktır. Özellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda görülür. El ve ayak hastalığı yüksek ateş ve boğaz ağrısı ile başlar. Ağız ve boğazda aft denen yaralar çıkar, ciltte döküntüler olur. El ve ayakta kaşıntılılara neden olan kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar ağrıya neden olur. Su kabarcıkları ayak tabanı, avuç içi ve kalçada da görülebilir. El Ayak Ağız Hastalığı boğaz ve kulak ağrısına da sebep olabilir.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

El Ayak Ağız Hastalığına 2 virüs neden olur. Bu virüslerden biri A16 diğeri ise enterovirüs 71'dir. El ayak ağız hastalığı koksaki virüslerin neden olduğu hastalıklardan biridir. Hastalık genelde çocuklara kreş ya da havuzlardan bulaşır.

EL AYAK HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

El ayak hastalığının tanısı klinik fiziki muayene ile koyulabilir. El ayak hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Genellikle belirtileri hafifletmeye yönelik tedavi uygulanır. Hastalık kendiliğinden geçtiğinden bu süreçte semptomatik tedavi uygulanır. Kaşıntı giderici losyonlar, boğaz spreyi ver ateş düşürücüler semptomik tedavide kullanılabilir. Bu süreçte boğaz ağrısı ve yutkunma sorunu yaşayan çocuklar için yutması kolay besinler tercih edilmeli.

EL AYAK HASTALIĞI YETİŞKİNLERE BULAŞIR MI?

El ayak hastalığı yetişkinlerde de görülebilir. El ayak hastalığı yetişkinlere de bulaşabilir ancak çoğunlukla semptom görülmez.

EL, AYAK VE AĞIZ HASTALIĞI NASIL ÖNLENİR

El, ayak ve ağız hastalığının ilk 1 hafta oldukça bulaşıcıdır. Bu nedenle hasta olan kişi ile yakın temastan kaçınılmalıdır. Bu süreçte hasta olan çocuk okula gönderilmemelidir. Hasta kişinin temas ettiği havlu, kıyafet vb. eşyalar kullanılmamalıdır. Hastanın bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Kreşlerde çocukların sık temas ettiği, oyuncak, kalem gibi eşyalar her gün dezenfekte edilmelidir. Çocuklara el yıkma alışkanlığı kazandırılması hastalığın önlenmesinde büyük önem taşır.







