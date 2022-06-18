TDD Başkanı Ayhan Dağ: Düşük bütçe obezite nedeni

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporuna göre Türkiye’de obezitenin artış gösterdiğine dikkat çeken Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayhan Dağ, olumsuz ekonomik koşulların dengeli beslenmeyi zorlaştırdığını söyledi. Dağ, “Düşük bütçeli olan ancak yüksek derecede şeker, tuz, yağ ve enerji içeren yapay besinler tek yönlü sağlıksız beslenmeyi artırıp obeziteye zemin hazırlıyor” dedi.

TDD Başkanı Doç. Dr. Dağ, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayımladığı raporda, Türkiye’nin yetişkin nüfusunun yüzde 66,8’inin obezite tehlikesiyle karşı karşıya olduğna dikkat çekti. Dağ, bu durumun gerekçesinin ekonomik krizde toplumun gerekli besine ulaşımının zorlaşmasının ve Batı tipi beslenme modeline yönelmesini etkili olduğunu söyledi. Dağ, yurttaşların ekonomik koşullar nedeniyle kaliteli meyve, sebze, tahıl, bakliyat ve hayvan kaynaklı besinlere ulaşamadığını kaydederek, “İnsanlar Batı tipi beslenme modeline geçmek zorunda kaldı. Bunlar, daha az masraflı yüksek derecede şeker, tuz, yağ ve enerji içeren yapay besinler. Tek yönlü, sağlıksız beslenmeyi arttı ve obeziteye zemin hazırlanıyor” dedi.

‘REKLAMLAR ETKİLİYOR’

En temel karbonhidrat kaynağı makarnaya dahi ulaşımın gittikçe zorlaştığını vurgulayan Dağ şunları kaydetti:

“Türkiye’de beslenme sorunu zaten vardı. Zaman geçtikçe bu sorun büyüdü. Sağlıklı besinlere ulaşımın yanı sıra normal besinlere ulaşım da zorlaştı. Halkın sağlıklı beslenmesinden ziyade sadece beslenebilmesi dahi büyük bir sorun haline geldi. Obeziteyle mücadele için birinci basamak olan aile hekimliklerinde diyetisyen kadroları artırılmalı.”

Dağ, çocuk obezitesinde oranın yüzde 20’ye ulaştığına dikkat çekerek, “Yapay gıda reklamları çocukları olumsuz etkiliyor. Ticaret Bakanlığı bu konuda önlem almalı. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’na da ilkokul dönemi öğrencilerine ‘beslenme dersi’ verilmesi önerisini götürmüştük. Fakat bu yönde herhangi bir gelişme olmadı” diye konuştu.