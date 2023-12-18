TEİS: Belirlenen Avro kuru ilaçlara ulaşımı engelleyecek
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), ilaç fiyatları için belirlenen Avro kurunun 17.55 liraya yükseltilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “Belirlenen ilaç Avro kuru, reel kur olan 31.61 TL’nin ancak yüzde 55’ine ulaştı” ifadelerini kullandı.
Bakanlıkça belirlenen Avro kurunun son sekiz yıldır, reel avro kurunun yüzde 50’si oranında seyretmeye devam ettiğini kaydeden Saydan, “Bugün yaşanan ‘ilaç yok’ probleminin en temel sebebi budur” dedi.
Saydan, kur seviyesi güncel kurun çok altında kaldığı için piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğine dikkat çekerek “İthal edilen ilaçların, güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.
‘GÜNCELLEME YETERSİZ’
Söz konusu kararın yürürlüğe girme tarihi 25 Aralık olarak belirlendiği için depolardan ilaç akışının dün itibarıyla oldukça azalmaya başladığını belirten Saydan, “10 gün süreyle biz eczacılar ne yapacağımızı düşünüyoruz. İlacın ulaşılabilir ve bulunabilir olması zorunludur. Aksi halde hayati öneme sahip birçok ilaç piyasada bulunamayacak. İlacın sağlıklı bir şekilde piyasada bulunabilir olması için Avro kurunun güncellenmesinin yeterli olmayacağını, geçmiş yılların deneyimleri açıkça göstermekte” ifadelerini kullandı.
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