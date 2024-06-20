Telefon kullanımı tetikliyor: Parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 17:36

Güncelleme: 20.06.2024 - 17:36

Tetik parmak, parmağın hareketler sırasında takılı kalmasına veya ağrılı hareketlere neden olabilen bir hastalıktır. Takılma esnasında tetiğin çekilip bırakılmasına benzer bir his oluştuğu için bu ismi almıştır. Etkilenen parmaktaki tendonu çevreleyen kılıfta inflamasyona bağlı olarak tendonun bulunduğu kanalın daralmasına bağlı olarak meydana gelir. Günlük yaşantısında tekrarlayan iş yapanlarda daha sık görülür. Kadınlarda ve şeker hastalarında daha sık görülür.

Özellikle teknolojik aletlerin ( Akıllı telefonlar,tabletler, klavyeler gibi..) yanlış,fazla ve bilinçsizce kullanılması nedeniyle tetik parmak sorunu meydana gelebilir.

Çocuklarda da tetik parmak sorunu görülebilir.Çoğunlukla başparmakta oluşur.Çocuklarda parmağın takılması şekilde görülen bu problem egzersiz yapılmasıyla beraber kendiliğinden iyileşebilir.Ancak iyileşmediği zaman 1 yaşından sonra çocuklar rahatsızlığın durumuna göre ameliyat edilebilir.

BELİRTİLERI NELERDİR?

Özellikle sabahları parmakta katılık hissi

Parmak hareketleri ile takılma hissi

Etkilenen parmakta ele gelen şişlik, noduler lezyon

Parmakta takılma ve dışardan yardımla takılan parmağın açılması veya parmağın takılı pozisyonda kalıp hiç açılmaması

TEDAVİSİ NEDİR?

Doç.Dr.Aybars Kıvrak, ''Tedavisi hastalığın şiddetine bağlı olarak değişmekle birlikte konservatif tedavi (ameliyat dışı) ve cerrahi müdahale, tedavi seçenekleri arasındadır.'' dedi.