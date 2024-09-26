Tıbbi Onkolog Uzmanı Doç. Dr. Dilek Erdem: 'Erken tanı hayat kurtarır'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:41

Güncelleme: 26.09.2024 - 10:42

Kanserin önlenebilir hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Dilek Erdem, “Kanser, %90 çevresel, %10 ise genetik faktörlere bağlı oluşurken çevresel faktörler arasında tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonlar ilk sıralarda bulunmaktadır. Kanser türlerinin tamamının taraması yapılmasa da son teknolojik aletlerin kullanıldığı tetkiklerle erken kanser teşhisi konan kişilerin hastalıktan kurtulması mümkündür. Bazı kanser çeşitlerinde ise rutin muayene, kontroller ve kanser taramalarında hastalığı erken evrede yakalamak olasıdır.” diye konuştu.

Doç. Dr. Dilek Erdem tedavi yöntemleri hakkında da şu bilgileri verdi:

“Kemoterapi: Kemoterapi, kanserin ilaçla tedavi edilmesi anlamına gelir. Kemoterapide kullanılan ilaçlar, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önler ve onları hasara uğratır.

İmmünoterapi: İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücreleriyle savaşmasını sağlayan bir tedavi çeşididir.

Hedefleyici tedaviler ve Endokrin tedavisi de diğer tedavi yöntemleridir.”

Samsun muhabirimiz Cemil Ciğerim’in eşi Neşe Ciğerim de iki yıl uygulanan İmmünoterapi tedavisi ile kanseri yendi. Doç. Dr. Dilek Erdem ve ekibi Neşe Ciğerim’e “Kanser değil biz güçlüyüz” yazılı pasta ile kutlama yaptı.

Neşe Ciğerim sevincini “Sevgili doktorum Dilek hocam kanser değil herkesi konsere geliyor gibi neşeli, şen, şakrak karşılıyor. İşte bu samimi ve sıcak ortamda Dilek hocam, Şule’ciğim ve ekibi beni hayata bağladı. Kim demiş kanser diye. Hiç de kanser değilim. Ben buraya konsere geldim” diyerek ifade etti.