Tıp dünyasında devrim: Akıllı ilaç kanserin 'görünmezlik kalkanını' yıktı, tümörleri yüzde 30 küçülttü!

Onkoloji dünyasında milyonlarca hastayı heyecanlandıran, kanserle mücadelede ezberleri bozacak yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi araştırmacıları, kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden gizlenmek için kullandığı savunma mekanizmasını çözen ve onları yeniden "görünür" kılan çığır açıcı bir akıllı ilaca imza attı.

İlk klinik deneme sonuçları, hap formunda evde kolayca tüketilebilen bu yeni ilacın, en agresif ve yaygın altı kanser türünde tümör boyutunu ciddi oranda azalttığını ortaya koydu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KANSER KONFERANSINDA SUNULDU

Umut vaat eden araştırmanın sonuçları, Chicago'da düzenlenen ve alanında dünyanın en büyüğü kabul edilen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) yıllık toplantısında küresel tıp kamuoyuna sunuldu.

İngiltere, Fransa, İspanya ve Avustralya'yı kapsayan uluslararası birinci evre klinik denemelerde; rahim ağzı, mesane, karaciğer, bağırsak, akciğer ile baş ve boyun kanseri teşhisi konmuş 83 hasta mercek altına alındı. Bu hastaların en büyük ortak özelliği, daha önce uygulanan standart kemoterapi veya immünoterapi tedavilerine yanıt vermeyi kesmiş olmaları ve neredeyse hiçbir tedavi seçeneğinin kalmamasıydı.

26 HASTADA TÜMÖR KÜÇÜLDÜ, KANSERİN İLERLEMESİ DURDU

İngiltere'nin Manchester kentindeki saygın sağlık kurumlarından Christie NHS Vakfı tarafından yürütülen çalışmada, "GRWD5769" adı verilen deneysel akıllı ilaç, "cemiplimab" adlı mevcut bir immünoterapi ilacıyla birlikte hastalara uygulandı.

Elde edilen verilere göre, tıp literatüründe zorlu kabul edilen bu hasta grubunun 26'sında tümörlerin net bir şekilde küçüldüğü saptandı. Bu hastaların 15'inde ise tümör boyutunda en az %30 oranında azalma kaydedildi.

İlaç, en az 6 ay boyunca kanserin ilerlemesini durdurma konusunda ise şu çarpıcı başarı oranlarına ulaştı:

Akciğer kanseri: %55

Bağırsak kanseri: %51

Baş ve boyun kanseri: %38

Mesane kanseri: %36

Karaciğer kanseri: %32

Rahim ağzı kanseri: %18

"GÖRÜNMEZLİK KALKANI" NASIL ORTADAN KALKIYOR?

Normal şartlarda modern bir kanser tedavisi olan immünoterapi, bağışıklık sisteminin T hücrelerini kansere karşı savaşmak üzere devreye sokuyor. Ancak kanserli hücreler, "ERAP1" adı verilen bir enzimi manipüle ederek kendilerini bağışıklık sistemine karşı adeta görünmez kılıyor. Bu gizlenme yeteneği yüzünden immünoterapi tedavileri hastaların yaklaşık üçte ikisinde başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Oxford merkezli Greywolf Therapeutics tarafından geliştirilen GRWD5769 adlı akıllı ilaç, tam bu noktada devreye girerek ERAP1 enzimini baskılıyor. Hücrelerin "görünmezlik kalkanını" yıkan ilaç, tümörleri enfeksiyonlarla savaşan T hücrelerine açık hedef haline getiriyor. Böylece birlikte uygulanan immünoterapi ilacı, kanserli hücreleri kolayca tespit edip yok edebiliyor.

PROFESÖR THİSTLETHWAİTE: "ERKEN AŞAMADAKİ BU BAŞARI ÇOK ETKİLEYİCİ"

Araştırmanın baş sorumlusu Prof. Fiona Thistlethwaite, birinci evre sonuçlarını değerlendirirken heyecanını gizleyemedi. Hap şeklinde evde alınabilen bu ilacın erken aşamada gösterdiği performansın çok güçlü bir sinyal olduğunu vurgulayan Thistlethwaite, tamamen yeni bir mekanizmayla çalışan bu yöntemin gelecekte kanser tedavisinin seyrini değiştirebileceğini ifade etti. Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Stefan Symeonides de yaklaşımın hastalar üzerindeki olumlu etkilerinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İngiltere Kanser Araştırma Vakfından Dr. Samuel Godfrey ise tedavi şansı kalmamış hastalar için bu sonuçların muazzam bir umut ışığı olduğunu belirtirken, yaklaşımın kalıcı ve uzun vadeli faydalarını tam olarak görebilmek adına daha geniş kapsamlı ve büyük çaplı klinik denemelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Tabletlerin hastalar tarafından iyi tolere edildiğini açıklayan ilaç firması, bir sonraki aşama olan genişletilmiş denemeler için planlamalara şimdiden başladı.



KAYNAK: The Guardian