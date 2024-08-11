‘Tıpta uzman olmayan’ başkanın pandemide yayın etiğini ihlal ettiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.08.2024 - 04:52

Güncelleme: 11.08.2024 - 04:52

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) başına, halen sağlık bakan yardımcısı olan Doç. Dr. Şuayip Birinci’nin atanmasına Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) tepki geldi. TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu adına yapılan açıklamada, “Tıpta uzmanlık eğitiminin ulusal yapılanmasını belirleyen bir kurulun başkanının tıpta uzmanlık alanlarından birisinden olmaması makul bir gerekçe ile izah edilemeyecek bir çelişkidir” dendi. Ayrıca açıklamada Birinci’nin, özellikle Covid-19 pandemisi sırası ve sonrasında sayıca dikkat çekici biçimde artan yayımları ve şikâyet edilen makaleleri anımsatıldı.

AKADEMİSYEN OLMALI

Birinci’nin makalelerine ilişkin sözü edilen yazıda “Bilim etiğinin tüm bileşenlerinin hem araştırma hem de yayın etiğinin, en temel değer olan dürüstlükten itibaren neredeyse tüm basamaklarının ihlâl edildiği açıkça görülmektedir” dendi. TTB şu ifadeleri kullandı: “Araştırma ekibinde yer alan araştırmacılardan birisinin Sağlık Bakanlığı’nda bakan yardımcısı konumunda olması ve makalenin etik ihlalleri ortaya çıkınca bakanlıktan yapılan açıklamalar; ülkedeki sağlık hizmetlerinin ve araştırmaların nitelikli şekilde sürdürülmesi için kamu kurumunun sorumluluğunu yerine getirmediğini göstermektedir.” Yazıda pandemi döneminde salgınla ilgili her türlü araştırmanın izne tabi tutulduğu dikkate alındığında ise yanlılık, çıkar çatışması olasılıklarını artırdığı vurgulandı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, “TUK, profesörlerden oluşan bir kurul. Tıpta uzmanlık eğitiminde önemli görev ve yetkileri var. Böyle bir kurulun başında tıpta uzman olmuş bir akademisyenin olması gerekir doğal olarak” dedi.