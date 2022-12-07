Tıpta uzmanlık dernekleri, 'Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne tepki gösterdi: 'Kamuda çalışmaya zorluyorlar'

07 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Tıpta uzmanlık dernekleri, doktorların serbest çalışma hakkını kısıtlayan “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları” hakkındaki yönetmeliğin iptal edilmesini istedi.

Yönetmeliğin iptali için düzenlenen basın toplantısında Muayenehaneler Derneği Başkanı Dr. Cihangir Çakıcı, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nde Dr. Turgut Aydın, Muayenehaneler Derneği İstanbul Temsilcisi Dr. Murat Emanetoğlu, Riskli Gebelikler ve Riskli Bebekler Derneği’nden Dr. Arda Lembet, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nden Dr. Hüseyin Güner, Türk Cerrahi Derneği’nden Dr. Ahmet Serdar Karaca konuşmacı olarak katıldı.

ANAYASAYA AYKIRI

Muayenehaneler Derneği Başkanı Doç. Dr. Cihangir Çakıcı burada yaptığı konuşmada “Söz konusu düzenleme anayasayla, kanunlar ve hukukun temel ilkeleriyle ters düşmektedir. Gerek doktorlar gerekse hastalar için istenmeyen sonuçlar doğuran bu durum, sağlık sektörü içinde çıkmazları beraberinde getirecektir. Hekimlerin bağımsız çalışma hakkı, hastaların hekim ve sağlık kuruluşu seçme hakkı ellerinden alındığı gibi küçük ve orta ölçekli hastaneler içinde kısa vadede sıkıntılı süreçler görülmesi aşikârdır. Yönetmelik ilk bakıldığında muayenehanesi olan 7 bin doktorun sistem dışına itildiğini gözler önüne seriyor. Buzdağının görünmeyen kısmında ise hastaların doktor ve hastane seçme özgürlüğünün kısıtlaması, serbest çalışan hekimlerin ürettikleri sağlık hizmeti ve yarattıkları istihdamın engellemesi, nitelikli insan gücünün devre dışı bırakılması, iş gücü göçünün artmasına zemin oluşturması ve sağlık turizminin zarar görmesine kadar varan sonuçları beraberinde getirdi” dedi.

"AÇIĞI KAPATIRIZ"

Toplantıda konuşan Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nden Dr. Hüseyin Güner de şunları söyledi:

“Son yönetmelik, doğrudan muayenehaneleri hedef almaktadır. Zira cerrahi branşlar ve birçok dahili branş hastanelerden ve laboratuarlardan hizmet almadan mesleğini icra edemez. Muayenehane hekimleri artık ameliyat yapamayacak. Oysa işimiz ameliyat yapmak. Birçok kanserli hastanın tedavisi aksayacak. 6 Ekim kararları kamusal hekim açığını kapatmak için hazırlanan ve doktorları kamuda çalışmaya zorlayan bir kararname olarak hazırlandığını düşünüyoruz. Oysa bizler zaten yarı zamanlı kamu hizmetine seve seve destek veririz ve bu açığı kapatırız. Ama bizden görüş istenmiyor” dedi.



ÖZGÜRLÜK KALMAYACAK

Muayenehaneler Derneği İstanbul Temsilcisi Dr. Murat Emanetoğlu ise serbest çalışma hakkının diğer mesleklerde olduğu gibi hekimlerin de hakkı olduğunun altını çizdi. Emanetoğlu “Yönetmelik ile 185 bin doktorun serbest çalışma özgürlüğü ortadan kalkacak. Hizmete açılan ve yatak kapasiteleri verimli kullanılmayan şehir hastaneleri ile diğer devlet hastanelerinde serbest hekimlerin, yatan hastalarının tedavi ve ameliyatlarını yapabilmeleri için tüm düzenlemelerin yapılması gerekir. Benzer biçimde kamuda görevli hekimlerin de belirli mesai saatleri dışında kayıtlı ve vergilendirilmiş olarak serbest hekimlik yapabilmeleri, özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışabilmeleri sağlanmalıdır” diye konuştu.