CHP'den 'Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne tepki: 'Hekimlerin yurt dışına çıkışı artacak'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı'nın 6 Ekim'de, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişikliği yayımladığını anımsattı.

Yapılan değişiklikle serbest çalışan yaklaşık 7 bin hekimin çalışma alanlarının ortadan kaldırıldığını söyleyen Şahin, muayenehanesi olan doktorların hastalarını özel hastanelere yatırmasının, ameliyat yapmasının yasaklandığını söyledi. Şahin, "Bu tamamen yasakçı bir zihniyettir ve kabul edilebilecek bir olay değildir" diye konuştu.

"HEKİMLERİMİN YURT DIŞINA ÇIKIŞI ARTACAK"

Yapılan değişiklik nedeniyle hastaların hekim seçme hakkının, hekimlerin de çalışma özgürlüğünün engellendiğini belirten Şahin, "Bu yönetmelik özünde Anayasamızın 48. maddesiyle de çelişmektedir. Sağlık Bakanlığının getirdiği yönetmelik hekimlerin çalışma alanlarını kısıtlamaktadır, hekimlerimizi çalışmaz hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Yönetmeliğin hekimlerin yurt dışına gitmesini artıracağını ifade eden Şahin, Sağlık Bakanlığının hekimlere ameliyat yapacakları hastaneleri göstermek zorunda olduğunu belirtti.





