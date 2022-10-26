Tırnakta renk değişimi neden olur? Tırnaktaki değişimler hangi hastalıkların habercisi?

Tırnaklarınızda oluşan değişimlere dikkat edin

Uzm. Dr. Abdullah Öztürk, tırnaklar, farklı hastalıklarda farklı şekiller aldığını söylüyor. Öztürk, “Anemide (kansızlık) demir eksikliğine bağlı olarak tırnaklar inceliyor ve kaşık görünümünü alıyor. Bu kaşık tırnak görünümü kansızlık dışında kalp damar hastalıkları, sifiliz, tiroid hastalıkları ve romatizmal hastalıklarda da ortaya çıkabiliyor” diyor. Parmak uçlarının şişmesi ve tırnağın saat camı gibi kabararak parmakların davul tokmağına benzediği çomak parmakların ise akciğer, kalp, tiroid, karaciğer ve bağırsak hastalıkların belirtisi olabileceğini hatırlatan Öztürk, tırnakların uçlardan kolay kırılması, kopması ya da uçlardan kendiliğinden deriden ayrılması, ellerin oje çıkarıcılar, sabunlar ve deterjanlarla sık temas etmesi ile oluşabileceği gibi tiroid bezinin az veya çok çalışması, enfeksiyonlar ve beslenme bozukluklarından dolayı da görülebildiğini aktarıyor.

Tırnaklarda beyaz lekeler

Tırnaklarda nokta ya da çizgi şeklinde beyaz lekeler sağlıklı kişilerde ortaya çıkabileceği gibi verem, böbrek enfeksiyonları gibi hastalıkların veya kanserin habercisi olabiliyor. Tırnaklarda siyah ya da kahverengi renk değişiklikleri siyah ırkta normal olarak gelişebiliyor ama beyaz ırkta genelde travma sonrası, sistemik hastalık ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bunların dışında sedef hastalığı başta olmak üzere egzama, liken plan gibi çok sayıda deri hastalığı tırnakları etkiliyor, renk ve şekil bozukluklarına neden oluyor.