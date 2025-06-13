Toplu sözleşme öncesi sağlık emekçileri taleplerini Edirne’den dile getirdi

Kamuda çalışan 4 milyona yaklaşan memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde emek meslek örgütlerinden uyarı niteliğinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Genel Sağlık-İş, Edirne’den ve sağlık emekçilerinin toplu sözleşme konusundaki kırmızı çizgilerini sıraladı. Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin poliklinikler önünde yapılan basın açıklamasını sendika başkanı Derya Uğur okudu.





‘GERÇEKLERİ HAYKIRACAĞIZ’

Yanlış ekonomi politikalarında ısrar ve emek körü bir yönetim nedeniyle tüm kamu çalışanları gibi sağlık emekçilerinin de alım gücü açısından derin bir yoksulluğa itildiğini vurgulayan Uğur, sağlık emekçilerinin aynı zamanda mesleki ve özlük haklarının da günden güne kırpıldığının altını çizdi. Yakın geçmişte yapılan hiçbir toplu sözleşmenin sağlık emekçilerinin acil sorunlarına çözüm getirmediğini belirten Uğur, bu kez sendikalarının bağlı olduğu konfederasyon Birleşik Kamu-İş’in de masada olacağını anımsattı ve bu konudaki umudu vurgulayarak, “Bu kez o masada ilk kez kamu emekçisinin sözü söylenecek. 6 milyonun alım gücüne, haklarına böylesi keyfi bir karar mekanizmasıyla kader biçenler bu kez o masada karşılarında gerçekleri haykıran bir taraf görecek” diye konuştu.





‘DÜZEN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL’

İktidarın sağlıkta yıkım politikalarının hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri, sağlık emekçilerini ise köle haline getirdiğini söyleyen Uğur, “Yurttaşın sağlık hizmeti alamadığı, sağlık emekçisinin geçinemediği, haklarının günden güne kırpıldığı ve hatta can kaygısı duyarak mesaiye başladığı bu düzen sürdürülebilir değildir” dedi. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda çalışan kamu emekçilerinin insan onuruna yaraşır çalışma koşullarına ve insani ücretlere kavuşması için acil düzenlemelere ihtiyaç olduğunun altını çizen Uğur, “Sağlık gibi hayati bir alanda bu sorunlara çözüm üretmeyen hiçbir görüşmeyi ciddiye almamızın mümkün olmadığının, bu taleplerin görmezden gelinmesi karşısında mücadelemizin dozunu artıracağımızın altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.





İŞTE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ:

“. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yapılan tüm ödemeler en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde olmak üzere; emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmelidir.

. Enflasyon farkı tüm ücretlere aylık yansıtılmalı, kamu emekçilerinin alım gücü korunmalıdır.

. Sözleşmeli modellere son verilerek kadrolu, güvenceli çalışma modeli esas alınmalıdır.

. Sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik etkili ve uygulanan Sağlıkta Şiddet Yasası ivedilikle hayata geçirilmelidir.

. 5510 mağduriyetine son verilmeli, 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayanlar arasındaki adaletsizlikler giderilmelidir.

Genel Sağlık-İş, 8. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce taleplerini Sağlık Bakanlığı önünde yapılacak basın açıklamasında dile getirecek.” ANKARA/Cumhuriyet



