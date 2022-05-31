Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı, uzmanlar yorum yaptı: Hastalık riski sürüyor

31 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Üç gün art arda koronavirüs vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu ulaşımada maske zorunluluğu kalktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, istenilirse maskesiz yolculuk yapılabileceğini söyledi.

Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz” ifadelerini kullandı. Toplu taşımada bazı yurttaşlar maske takmaya devam ederken bazıları da maskelerini çıkardı.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz söz konusu karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu kararı doğru bulmadığını söyledi. Kurugöl, “Verilen kararla belki şu an değil ama sonrasında etkilerini göreceğiz. ABD ve Kuzey Kore gibi birçok ülkede vaka sayıları artmış durumda. Verilen kararlar sadece Türkiye’deki vaka sayısına göre belirlenmemeli” diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise “Avrupa ve Amerika ülkelerinde yeni varyantlar mevcut. Ancak yasağın kaldırılmasıyla beraber yeni varyantlar Türkiye’de görülürse vaka sayısında artışa neden olur” diye konuştu. Yavuz, maske yasağının kaldırılmasına rağmen kendisinin de toplu taşıma araçlarında hâlâ maske kullanmaya devam ettiğini söyledi.