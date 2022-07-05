TTB 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten: Gerçek veriler saklanıyor

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte koronavirüs vaka sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 13-19 Haziran 2022’de 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran 2022’de 26 bin 635’e yükseldi. Bakanlığın paylaştığı verilerde test sayılarına ilişkin bilgiler yer almadı. Uzmanlar bayram tatilinde yaşanacak hareketlilikle birlikte vakaların daha da artacağına dikkat çekiyor. Öte yandan vakaların artmasıyla HES uygulamasında İstanbul’un birçok noktası yüksek riskli bölge olarak işaretlendi. Uygulamada çoğu ilçenin kırmızıya dönmesi dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, artan vaka sayılarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Ökten, vakaların artmasının nedeninin önlemlerin erken bırakılması, aşılama oranın düşük olması ve Sağlık Bakanlığı’nın yanlış pandemi politikaları olduğunu söyledi. Ökten, “Pandemide ciddi bir artış var. İlk nedeni tedbirlerin kaldırılmasında erken davranılması. En önemli nedenlerden biri aşılama oranlarının düşük olması. Üç aşısını da olanların oranı yüzde 35’ler civarında. Diğer bir neden de bakanlığın pandemiyi yok sayması. Ancak DSÖ henüz ‘Pandemi bitti’ demedi. Maskelerin tamamen bırakılması kararı hatalı ve erken bir karardı” dedi.

Hükümetin pandemiye ekonomik baktığını belirten Ökten, “Siyaset ve ekonomi ne yazık ki sağlığın önüne geçti. Zaten birçok veri saklanıyor. Gerçekler açıklanmıyor. Sonbaharda vakaların daha da artması bekleniyor. Yükselişe geçtikten sonra alınan önlemlerin bir faydası olmuyor” ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ AÇIKLAMA YOK

Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayılarını düzenli bir şekilde açıklamadığına dikkat çeken Ökten, “Test sayısı ne kadar yapılıyor hiçbir fikrimiz yok. Bunlar açıklandığında zaten tablonun iç karartıcı olduğu ortaya çıkacaktır. Bakanlık bunu bildiği için test sayısını da açıklamıyor. Bizim önerimiz özellikle kapalı alanlar ve toplu taşıma araçlarında mutlaka maske kullanma zorunluluğunun getirilmesi. Aşılanmanın arttırılması” dedi.