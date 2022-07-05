TTB 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten: Gerçek veriler saklanıyor
Koronavirüs salgınına ilişkin uygulanan tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte vaka sayıları yeniden yükselmeye başladı. Cumhuriyet'e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, “Vakaların artmasının nedeni önlemlerin erken bırakılması ve aşılama oranın düşük olması” ifadelerine yer verdi.
Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte koronavirüs vaka sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 13-19 Haziran 2022’de 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran 2022’de 26 bin 635’e yükseldi. Bakanlığın paylaştığı verilerde test sayılarına ilişkin bilgiler yer almadı. Uzmanlar bayram tatilinde yaşanacak hareketlilikle birlikte vakaların daha da artacağına dikkat çekiyor. Öte yandan vakaların artmasıyla HES uygulamasında İstanbul’un birçok noktası yüksek riskli bölge olarak işaretlendi. Uygulamada çoğu ilçenin kırmızıya dönmesi dikkat çekti.
Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, artan vaka sayılarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Ökten, vakaların artmasının nedeninin önlemlerin erken bırakılması, aşılama oranın düşük olması ve Sağlık Bakanlığı’nın yanlış pandemi politikaları olduğunu söyledi. Ökten, “Pandemide ciddi bir artış var. İlk nedeni tedbirlerin kaldırılmasında erken davranılması. En önemli nedenlerden biri aşılama oranlarının düşük olması. Üç aşısını da olanların oranı yüzde 35’ler civarında. Diğer bir neden de bakanlığın pandemiyi yok sayması. Ancak DSÖ henüz ‘Pandemi bitti’ demedi. Maskelerin tamamen bırakılması kararı hatalı ve erken bir karardı” dedi.
Hükümetin pandemiye ekonomik baktığını belirten Ökten, “Siyaset ve ekonomi ne yazık ki sağlığın önüne geçti. Zaten birçok veri saklanıyor. Gerçekler açıklanmıyor. Sonbaharda vakaların daha da artması bekleniyor. Yükselişe geçtikten sonra alınan önlemlerin bir faydası olmuyor” ifadelerini kullandı.
DÜZENLİ AÇIKLAMA YOK
Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayılarını düzenli bir şekilde açıklamadığına dikkat çeken Ökten, “Test sayısı ne kadar yapılıyor hiçbir fikrimiz yok. Bunlar açıklandığında zaten tablonun iç karartıcı olduğu ortaya çıkacaktır. Bakanlık bunu bildiği için test sayısını da açıklamıyor. Bizim önerimiz özellikle kapalı alanlar ve toplu taşıma araçlarında mutlaka maske kullanma zorunluluğunun getirilmesi. Aşılanmanın arttırılması” dedi.
Video Haberler
- Eski patrona akıl almaz tuzak
- 'Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman çavuş şehit düştü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- 'Sandıkta bunun hesabını AKP’ye sorarız'
- Kuyumcukent'te zam isyanı
- 'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi ısırıp darbetti!
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Sigaraya dev zam
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Demirören'e tarih verdi
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Siz bunları hiç bilmemiş olun!
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber