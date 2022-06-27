Koronavirüs salgınında kritik dönem! 'Çok ciddi bir tehlikenin eşiğindeyiz'

27 Haziran 2022 Pazartesi, 21:30

Koronavirüs salgını ile yaklaşık 2,5 yılı aşkın süredir mücadele eden ülkeler, yaz sezonunun girmesiyle önlemleri artırmaya başladı.

30 Mayıs 2022 tarihinde, Türkiye'deki vaka sayılarının arka arkaya 1000'in altında gerçekleşmesi üzerine, salgının başından bu yana uygulanan maske takma zorunluluğu Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla kaldırıldı.

Kararı bazıları desteklerken bazıları ise 'salgının devam ettiğini' söyleyerek tepki gösterdi. Yaz sezonun gelmesi ve ülkeye turist akının başlamasıyla birlikte, doktorlar ve bilim kurulu üyeleri salgın hakkında yurttaşları rehavete kapılmamaya ve kişisel tedbirlerini almaya davet etti.

Koronavirüsün güncel durumuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz sezonuna vurgu yaparak, "Çok ciddi bir tehlikenin eşiğindeğiz" dedi.

"DAHA ÇOK ÖLÜMLERE YOL AÇAN BİR VARYANT KARŞIMIZA ÇIKABİLİR"

Ceyhan konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu bir deniz yüzeyi gibidir. Önce bir dalga gelir ve pik yapar, doygunluğa ulaşınca düz seyreder. Ancak bu dalganın ne kadar olacağı, ne zaman biteceği önceden tahmin edilemeyen bir olay. Maalesef biz vakalar her azaldığında 'bitti kurtulduk, maskeleri çıkartıyoruz' dedik. Tabi bu resmi kanallar tarafından duyurulunca insanlar daha çok rehavete kapıldı.

Virüsün yeni varyantları hala türemeye devam ediyor ve bu varyantlardan biri, ağır hastalara, ölümlere yol açan bir varyant şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu kez tamamen bırakılmış tedbirlerin eskisi gibi alınması da mümkün değil. En azından devletin temkinli açıklamalar yapması gerekiyor ancak böyle olmadı. Pandemi tamamen bitmiş gibi davranılıyor. Bazı Avrupa ülkeleri tekrardan sosyal mesafe uyarıları yapmaya ve ülke girişlerinde PCR istemeye başladı. Bizim biraz da dünyayı takip etmemiz lazım.

"ÇOK CİDDİ BİR TEHLİKENİN EŞİĞİNDEYİZ"

Vakaların arttığını ancak yeni bir dalganın söz konusu olup olmadığı hakkında kesin bir dille konuşulamayacağını aktaran Ceyhan, pandemi devam etmesine rağmen resmi olarak 'maskeleri bırakın' denilmesini uygun görmediğini de sözlerine ekledi. Ceyhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: