TTB-AHEK Başkanı Kırımlı deprem bölgesindeki hekimlerin durumuna dikkat çekti

Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 04:00

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illeri gezerek Adıyaman’da “2. Deprem Bölgesi Çalıştayı”nı yaptı. Çalıştayın sonuçlarına ilişkin bilgi veren TTB-AHEK Başkanı Emrah Kırımlı, “Ne yazık ki geçen yıldan bu yana değişen bir şey yok. Arkadaşlarımız hâlâ lavabosu bile olmayan konteynerlerde çalışıyorlar” dedi. Kırımlı, “Konteynerlerin yanına prefabrik binalar yapılmış. Muhtarlık, sosyal hizmetler gibi şeyler için. ASM’ler hâlâ yok. Yeni konteyner birimler açmışlar. Sadece konteyner koymuşlar. ‘İçinin malzemelerini siz tamamlayın’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki aile hekimlerine yönelik yapılan ankete işaret eden Kırımlı, “İki kişiden biri bölgeden ayrılmak istiyor. Çünkü nüfuslar düştüğü için maaşlar düşüyor. Baskı ve mobbing var. Çalışma şartları ağır. Hâlâ barınamayan, konteynerde kalanlar var. Bir tükenmişlik anketi yaptık. Üç kişiden biri depresyona yatkın çıktı” değerlendir-mesinde bulundu.