TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Kırımlı: 'Et tüketin önerisi yapamıyoruz'

Türkiye’de ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken Cumhuriyet, Kurban Bayramı’nda özellikle çocukların doğru beslenmesi hakkında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ile konuştu. Kırımlı, “Kurban Bayramı öncesinde hastalarımıza aşırı et tüketmemelerini söylediğimiz günler olurdu. Artık öyle günlerde değiliz. Doğrusu demir eksikliği ya da kas kitlesinde kayıp yaşandığı durumlarda önerdiğimiz ‘Et tüketin’ önerisini de uzun zamandır yapamıyoruz” dedi. Kırımlı, “Dahası beslenmede protein kaynağı olarak süt ürünlerini bile öneremiyoruz. Oysa özellikle çocuklarımızın büyüme ve gelişiminde yeterli ve dengeli protein alması gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

TTB tarafından deprem bölgesinde 2023 ve 2024 yıllarında yapılan 5 yaş altı çocukların beslenme durumu araştırmasında çocukların protein tüketemediğini gördüklerini belirten Kırımlı, “Hatay’da 10 çocuktan sadece 2’si, Adıyaman’da 10 çocuktan 3’ü gündelik beslenmelerinde et ürünlerine ulaşabilmektedir. Bu bölgeler tarım ve hayvancılığın güçlü olduğu bölgeler olmasına rağmen ekonomik kriz, gelişimleri için çok önemli olan bir çağda yeterli gıdaya erişememelerine neden oluyor. Sonuçta çocuklarımızda bodurluk artıyor, gelişimleri geride kalıyor” uyarısında bulundu.

'ÖMER BOYU SAĞLIK SORUNU'

Abur cubur tüketiminin sebeplerinden birinin de ekonomik kriz olduğuna dikkat çeken Kırımlı, “Bu da yoksulluğun ve beslenme bozukluğunun bir başka acı yüzü olan fazla kilolu olmayla sonuçlanıyor, ömür boyu sürecek sağlık sorunlarının başlangıcını oluşturuyor” diye konuştu.

“Bu bayramda özellikle çocuklarımızın gündelik besin ihtiyacına erişimi için onların et ürünleri yemesine destek olmaya çalışalım” çağrısında bulunan Kırımlı, “İşlenmiş şekerli gıdalardan ise uzak tutmaya çalışalım. Yoksulluk, bir halk sağlığı sorunu olarak hepimizi etkiliyor. Ancak başta büyüme gelişme döneminde olan çocuklarımızı etkiliyor. Bu ömür boyu sürecek sorunlara davetiye çıkartıyor. ‘Bu bayramda aşırı et tüketmeyin, yağlı gıdalardan uzak durun’ demek isterdik ancak özellikle çocuklarımız için et ürünlerine ulaşabilmelerini diliyoruz” ifadelerini kullandı.