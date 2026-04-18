TTB’den çarpıcı veri: Sağlığın yükü yurttaşın omzunda

18.04.2026 04:00:00
Damla Polat
TTB’nin yeniden gündeme taşıdığı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de sağlık harcamalarının yüzde 19’u doğrudan yurttaşın cebinden karşılanıyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık 2025’te yayımlamış olduğu sağlık verilerini tekrardan gündeme getirmesi, özellikle emekli yurttaşın sağlık harcamalarındaki yaşamış olduğu sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre, Türkiye’de yapılan sağlık harcamalarının yüzde 19’u doğrudan yurttaşın cebinden karşılanıyor. TTB Genel Sekreteri Dr. Hilmi Önder Okay, Kağıt üzerinde sağlık hizmetine erişim mümkün görünse de, uygulamada ne bu hizmetler ücretsiz ne de istenilen nitelikte sunulabiliyor” ifadelerini kullandı.  

