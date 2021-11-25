TTB'den Sağlık Bakanlığı'na 'Favipiravir' sorusu

25 Kasım 2021 Perşembe, 14:11

TTB, Covid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir etken maddesi ile iligli Faz 3 Preseco çalışmasında “hafif-orta şiddette belirti gösteren hastalarda tedaviye katkısının olmadığı” sonucunun çıktığını bildirdiği yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “ilacın klinik yararı olmadığı yeni bir bilgi değildi. Ağır hastalığı ve buna bağlı ölümleri engelleyemediği de aylar önceki çalışmalardan bilinmekteydi ancak Türk Tabipleri Birliği ve ilgili uzmanlık derneklerinin uyarılarına rağmen Sağlık Bakanlığı bu ilacı vermeye devam etti” denildi.

“MİLYONLARCA HASTAYA GEREKSİZ YERE KULLANILDI”

TTB, Favipiravir’in “Dünya Sağlık Örgütü’nün algoritmasından çıkarıldığını ve dünyanın hiçbir yerinde ruhsatı alınıp yaygın kullanımının söz konusu olmadığını” belirtti ve şunları aktardı:

“İlacın etkisinin henüz bilinmediği süreçte, yani salgının başında -ilaç bir gruba verilip, bir gruba verilmeyerek- etkisi ortaya konulup, kamuoyuna açıklanabilirdi. Ne yazık ki bu yapılmadı. Üstelik Sağlık Bakanlığı, Favipiravir'i çocuk hastalara önermekten de geri durmadı. Favipiravir Türkiye’de milyonlarca hastaya gereksiz yere kullandırıldı ve halen kullandırılmaktadır. Süreç içerisinde yeterli bilimsel çalışmalarla etkisiz olduğu kanıtlanan bu ilacın her hastaya verilmesine, üstelik zorunlu tutularak devam edildi. Testi negatif çıkan temaslılara, aşılı pozitif vakalara dahi verilmesi sürdürülüyor. Yurttaşların vergilerinden ve ödediği primlerden aldıklarıyla özel şirketleri beslemeyi alışkanlık haline getiren hükümet ve Sağlık Bakanlığı; aldığı ve dağıttığı milyonlarca Favipiravir ilacıyla bu zararlı alışkanlığına devam etmiş oldu. Ayrıca ilaçlardaki son kullanma tarihinin kapatılarak birçok hastaya günü geçmiş ilaç verildiği de ortaya çıktı.”

Açıklamada, “Bu ilacın kullanılmasını destekleyen bir veri bulunmamakta iken milyonlara sunarak bilimi ve halk sağlığını hiçe sayan Sağlık Bakanlığı suç işlemiştir. Sağlık Bakanlığı ilaç verilen hasta sayısını, kaç hastada ne gibi yan etkileri olduğuna ilişkin verileri ve ilacı kullandırmayı ne amaçla sürdürdüğünün destekleyici verilerini ivedilikle detaylı şekilde açıklamalıdır” denildi ve Bakanlığa şu sorular yöneltildi: