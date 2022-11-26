TTB'den, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine tepki: Yoksulluğu arttırır

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Çıbık, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının azaltıldığını, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan oranın düşürüldüğünü, bütçenin yüzde 22.9’unun şehir hastanelerine ayrıldığına dikkat çekerek söz konusu bütçenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

(Adalet Çıbık)

Çıbık, “Cumhurbaşkanlığı, 2023 yılı bütçe gelirlerinin vergilerden karşılanmasını öngörüyor. Bu da bütçenin yükünün köylünün, işçinin, esnafın üstüne bırakacak. Bu teklifin kabul edilmesiyle var olan eşitsizlikler ve yoksulluk artacak” dedi.

Çıbık, “Adaletli bir bütçe oluşturulmalı, şehir hastanelerinden vazgeçilmeli, şehir hastaneleri devlet hastanelerine dönüştürülmeli” ifadelerini kullandı.