TTB'den, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine tepki: Yoksulluğu arttırır
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe teklifi önceki gün görüşüldü ve kabul edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Adalet Çıbık, bakanlığın 2023 bütçesini Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Çıbık, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının azaltıldığını, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan oranın düşürüldüğünü, bütçenin yüzde 22.9’unun şehir hastanelerine ayrıldığına dikkat çekerek söz konusu bütçenin kabul edilemez olduğunu söyledi.
(Adalet Çıbık)
Çıbık, “Cumhurbaşkanlığı, 2023 yılı bütçe gelirlerinin vergilerden karşılanmasını öngörüyor. Bu da bütçenin yükünün köylünün, işçinin, esnafın üstüne bırakacak. Bu teklifin kabul edilmesiyle var olan eşitsizlikler ve yoksulluk artacak” dedi.
Çıbık, “Adaletli bir bütçe oluşturulmalı, şehir hastanelerinden vazgeçilmeli, şehir hastaneleri devlet hastanelerine dönüştürülmeli” ifadelerini kullandı.
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