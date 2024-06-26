TTB’nin büyük kongresi için geri sayım başladı... Çağdaş Türk Hekimleri Birliği’nin adayı Erbay: ‘Büyük bir göç sorunu var’

Yayınlanma: 26.06.2024 - 18:11

Güncelleme: 26.06.2024 - 18:11

Türk Tabipleri Birliği’nin 76. Büyük Kongresi, 28-30 Haziran’da yapılacak. Yeni yönetimin belirleneceği kongrede Çağdaş Türk Hekimleri Birliği, Etkin Demokratik TTB grubu ve Tabip Odaları İnisiyatifi olmak üzere 3 liste yarışacak. Çağdaş Türk Hekimleri Birliği adına TTB Merkez Konseyi adayı Hakan Erbay, Cumhuriyet’e konuştu. Listelerinin 2 grubun ortaklığıyla kurulduğunu belirten Erbay, “Bu gruplar Çağdaş Hekimlik Grubu ve Türk Hekimleri Birliği’dir. Daha önceki seçimlerde de birlikte veya ayrı ayrı seçimlere girilmişti. Hekimlerin ve hekimliğin düştüğü ve düşürüldüğü acı tabloya çareler üretebilmek için bir araya geldik” dedi.

Erbay, şu ifadeleri kullandı: “Şiddet nedeniyle kaybettiğimiz pek çok değerli hekimimiz ve sağlık çalışanımız var. Her yıl binlerce genç pırıl pırıl insanımız yurtdışında kendisine mesleki ve sosyal çareler arıyor. Büyük bir göç sorunumuz var. Neredeyse her yıl mezun tüm hekimlerimizi sanki Avrupa ve Amerika için yetiştirmiş gibi oluyoruz. Bunun önüne geçmek gerekir. Bu değerli insanlara ‘giderlerse gitsinler’ diyemeyiz. Çünkü bir ülkenin en değerli hazinesi iyi yetişmiş insan gücüdür.”

Hekim açığını kapatmak için tıp fakültesi kontenjanlarının artırıldığına dikkat çeken Erbay, “Normalde ve iyi yetişmesi için olması gereken sayının 3 - 5 katı asistan kadroları açılıyor ve uzmanlık eğitimi de hızla bozuluyor. Bunun için çareler üreteceğiz” dedi.