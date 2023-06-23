TÜİK, 2022 yılı ölüm verilerini açıkladı... CHP'li Adıgüzel: 190 bin ölümün nedeni nedir?

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre ölüm sayısı 2021’de 566 bin 485 iken 2022’de yüzde 10.9 azalarak 504 bin 839 oldu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2021 yılında binde 6.7 iken 2022 yılında binde 5.9 oldu. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2022’de yüzde 35.4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada, iyi huylu ve kötü huylu tümörlere bağlı ölümler ise ikinci sırada yer aldı.

Verilere göre pandeminin başlangıcından sonraki 3 yılda 190 bin fazla ölüm olduğuna dikkat çeken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “2019’a gelene kadar yılda ortalama ölüm sayısı 430 binken Covid-19’dan sonraki 3 yılda toplam 290 bin ölüm var. Bunun 102 bini Covid-19 nedeniyle gerçekleşmiş. Geri kalan yaklaşık 190 bin vefatın sebebi nedir?” dedi.

(Mustafa Adıgüzel)

Adıgüzel, “Üç yılda Covid-19 kaynaklı ölümlerden 2 kat daha fazla bir ölüm nedeni var ve sağlık bakanı bunu bilemiyorsa bunun adı beceriksizlik ve basiretsizliktir. Eğer bilip de gizliyorsa sahtekârlıktır” ifadelerini kullandı.

‘İTİBAR SARSIYOR’

Dünya Sağlık Örgütü’nün durumun farkında olduğunu söyleyen Adıgüzel, “Türkiye’deki bu tablo dünyanın gözü önünde. Bu sağlık yönetimi Türkiye’nin itibarını sarsıyor. Nitelikli sağlık emekçileri bu itibarı kurtarıyor” diye konuştu.

(Ali İhsan Ökten)

TÜİK 2022 ölüm verilerinin 2021 yılındaki verilerle karşılaştırıldığında ölüm nedenlerinin hemen hemen aynı olduğunu belirten Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten ise “Hangi hastalıktan ölüm oranları öndeyse ona yönelik çalışma yapılmalı. Ancak koruyucu sağlık hizmetlerini öncelemeyen bir sistemimiz var” dedi.

Her geçen yıl kansere bağlı ölümlerin de giderek artmasına dikkat çeken Ökten, “Kanserden korunmanın yolu erken teşhistir. Toplumu tarayıcı bir sistemimiz yok. Kanser ilerledikten sonra da tedavide sorunlar var. Aylar sonraya verilen randevular, tetkikler, ameliyatlar tedaviyi geciktiryor” ifadelerini kullandı.