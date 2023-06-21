TÜİK 'en çok kazandıran üniversite bölümlerini' açıkladı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:48

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:48

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında yükseköğretim mezunlarının istihdam oranının, lisans mezunlarında yüzde 71,7, ön lisans mezunlarında yüzde 64,9 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı. Buna göre; lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, bir önceki yıla göre artış gösterdi.

2021'de yüzde 71,1 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, 2022 yılında yüzde 71,7 oldu. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında yüzde 63'ken 2022'de yüzde 64,9 olarak gerçekleşti.

LİSANS BÖLÜMLERİNDE İSTİHDAM

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler; yüzde 96 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 94,3 ile tıp, yüzde 91,3 ile elektrik öğretmenliği, yüzde 90,6 ile elektronik öğretmenliği, yüzde 90,1 ile otomotiv öğretmenliği oldu.

Lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan; yüzde 82,8 ile sağlık ve refah, yüzde 78,4 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 78,1 ile eğitim, yüzde 76,2 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 71,8 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik oldu.

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİNDE İSTİHDAM

Ön lisans seviyesinde; polis meslek eğitimi yüzde 91,6, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı yüzde 87,2, kaynak teknolojisi yüzde 81,9, metalurji yüzde 81,6 ve endüstriyel kalıpçılık yüzde 81,5 en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler oldu.

Ön lisans seviyelerinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan; mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 73, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 67,5, doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 67,4, hizmetler yüzde 67,3, tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik yüzde 67,1 oldu.

İLK İŞ BULMA SÜRESİ UZADI

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi, 2022'de bir önceki yıla göre artarak 13,6 aydan, 13,9'a çıktı. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2021 yılına göre artarak 14,8 aydan, 15,3 aya yükseldi.

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüm; pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarımı oldu.

Aylık ortalama kazancı en yüksek 5 ön lisans bölümü ise polis meslek eğitimi, perakende satış ve mağaza yönetimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.