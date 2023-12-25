Tüp bebek tedavisinde yeni yöntem: Genetik incelemeli tek embriyo transferi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 18:01

Güncelleme: 25.12.2023 - 18:01

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüp bebek tedavisine yeni yöntemler eklenmeye devam ediyor. Son yıllarda geliştirilen genetik incelemeli tek embriyo transferinin gebelik şansını yüzde 95'e kadar yükselttiğini belirten Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu, bu yöntemle çoklu gebelik, erken doğum, düşük gibi komplikasyonların da önlendiğini söyleyerek konuya dair merak edilen detayları açıkladı.

“Kaliteli embriyo geliştirmek için kaliteli oosit ve sperm şart”

Prof. Dr. Zeyneloğlu, genetik incelemeli tek embriyo transferi yönteminin başarısının sırrını şöyle anlattı: “Tek embriyo transferinde embriyonun sağlıklı olması için oosit ve spermin de kaliteli olması gerekiyor. Bu amaçla, çiftlere yaşam biçimi değişikliği ve kişiye özgü beslenme ve gıda takviyeleri öneriyoruz. Ayrıca, çiftin geçmişi incelenip, soruna özgü genetik, moleküler biyoloji ve mikrobiyolojik tetkikler istiyoruz ve sonuçlarına göre özel tedavi uyguluyoruz. Ancak, burada biyopsi yapan laboratuvar deneyimi de çok önemli. Laboratuvarımızda, embriyoların genetik incelemesini son teknoloji cihazlarla gerçekleştiriyoruz."

“Rahmin sağlıklı olması gebelik olasılığını artırıyor”

Frontiers’in Endocrinology’de yayımlanan araştırmaya göre gebelik oranlarının yükselmesinde rahmin iyi değerlendirilmesinin önemli bir rol oynadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu: "Rahim, embriyonun tutunacağı yerdir. Bu nedenle, rahmin sağlıklı bir ortam olması çok önemli. Biz, rahmi gereğinde ameliyat ile düzeltiyoruz. Sıklıkla görülen ama teşhisi ve tedavisi zor olan rahim enfeksiyonu olan kronik endometritlerin tedavisini yapıyoruz. Rahim bağışıklığını değerlendiriyor, uygun tedaviler sunuyoruz. Bu sayede, preimplantasyon inceleme ile dünyada normal kabul edilen %60 gebelik şansını %95'e çıkarıyoruz. Yaklaşımımız bu yılki Avrupa Üreme Derneği’nin toplantısında da doğrulandı; sağlam embriyo verildiğinde gebelik elde edilememenin en önemli nedeninin rahim dokusunun sorunları olduğunu ve bunların düzeltilmesi gebelik oranlarını artıracağı bildirildi ” ifadelerini kullandı.