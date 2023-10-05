Türk Kanser Derneği meme kanserine dikkat çekti: Olmaz Olmaz Deme Hiç

Türkiye’de her yıl 1-31 Ekim 2023 tarihleri Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00
Türk Kanser Derneği meme kanserine dikkat çekti: Olmaz Olmaz Deme Hiç
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Türk Kanser Derneği, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla dün “Olmaz Olmaz Deme Hiç” sloganıyla basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, genel cerrah Prof. Dr. Kürşat Karadayı, Doç. Dr. Mehmet Esat Duymuş ve onkoloji doktoru Dr. Esat Namal konuşmacı olarak yer aldı.

İstatistiklere göre her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalandığının belirtildiği toplantıda söz alan Duruman, “Bu hastalıktan korkmamak gerekiyor. Erken teşhisle kurtulmak daha kolay. Türk Kanser Derneği olarak olanakları kısıtlı herkese ücretsiz taramalar yapmak için çalışıyoruz” dedi. 

Doç. Dr. Duymuş, “Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü. Dünyada her yıl 1 milyon kişiye meme kanseri tanısı konuluyor. Her kadın 20 yaşından itibaren ayna karşısında kendi kendine meme muayenesi yapmalı. 40 yaşından itibaren de mutlaka doktor kontrolüne girilmeli ve iki yılda bir mamografi yaptırılmalı” diye konuştu. 

‘TESLİM OLMAK YOK’

Prof. Dr. Karadayı, “Son yıllarda meme kanserine ilişkin tedaviler çok değişti. Kemoterapiler, hormon tedavileri ve ışın tedavileriyle hastalar çaresiz değil” ifadelerini kullandı.  

Onkoloji doktoru Dr. Namal ise şunları söyledi: “Artık meme kanseri ve diğer kanserlerde teslim olmak yok. Erken tanı ve tam kürle hastalıksız bir yaşam mümkün. Sağlıklı ve güzel yaşayarak ayakta kalacağız.”


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