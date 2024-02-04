Türk Tabipleri Birliği, 6 Şubat'ın yıldönümünde deprem bölgesinde: Rant hırsı zehirliyor

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri ve hekimlerden oluşan heyet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü nedeniyle deprem bölgesine gitti. Hekimler, depremde en çok zarar gören illerde yaptıkları saha çalışmasını raporlaştırarak 6 Şubat’ta kamuoyu ile paylaşacak.

Hekimler, yardım götürdükleri Gaziantep-Kilis Tabip Odası önünde basın açıklaması yaptı. Depremin birinci yılında insanların halen konteynerlerde, çadırlarda yaşamak zorunda kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “Ne yazık ki bir telaş içinde kâr amacıyla enkazlar kaldırılırken insanların sağlığı hiçe sayılıyor. Bir yıldır o enkazlardan çevreye yayılan kimyasallarla zehirleniyor deprem bölgesindeki insanlarımız. Beslenme yok, barınma yok, aynı zamanda rant hırsı zehirlemeye sürüklüyor insanlarımızı” dendi.

‘SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK’

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Bundan sonraki dönemde depremden etkilenen insanların acil yaşamsal gereksinimleri karşılanmalı, sağlıklı oluşun önkoşulları sağlanmalı.”

Heyet depremde zarar görerek bir süre işlevsiz hale gelen Pazarcık Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Devlet Hastanesi’nin acil servisini ziyaret etti. Adıyaman’a geçen hekimler, 6 Şubat’a kadar Osmaniye, Adana, Hatay, Malatya’da da saha çalışması yapacak. Depremin birinci yıldönümü saat 04.17’de de Hatay’da yitirilen yurttaşlar anılacak.