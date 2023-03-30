Türk Toraks Derneği: 'Süreyyapaşa yerinde dönüştürülmeli'

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Derneğin Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bizim açımızdan sadece İstanbul’da solunum sistemi hastalıklarının önemli bir yükünü üstlenen kurum değildir. Aksine gerek geçmiş mirası, gerekse bugünkü yetkinliği nedeniyle bir ekol ve okuldur. Bu nedenle Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınması, halen var olduğu bölgede kamu sağlık hizmetlerine erişimde, özellikle solunum sistemi hastalıkları açısından kapatılamayacak bir soruna yol açacaktır” denildi.

‘TÜBERKÜLOZ VAKALARI ARTAR’

Hastanenin İstanbul’un en fazla hasta yatak sayısına sahip tüberküloz ve palyatif servislerini barındırdığına vurgu yapılan açaklamada, “Hastanenin taşınma sürecinde her iki servisin de yatak sayısında azalma yapılacağı bilinmektedir. Bu azalmanın anlamı, İstanbul’daki verem hastalarının ve ölümcül sağlık sorunları olan ağırlıkla yaşlı ve ek hastalıkları bulunan hastaların kendi başlarına kalacakları gerçeğidir. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’nin taşınma süreci, İstanbul’da zaten oldukça sorunlu olan tüberküloz sorununu katmerleştirerek artıracaktır” ifadelerine yer verildi.

TORAKS Derneği açıklamasında, “Geçiş sürecinde Süreyyapaşa’nın bir bütün olarak korunarak, kalıcı binaları tamamlanana kadar geçici bir süreyle, Marmara Üniversitesi Pendik EAH’ye bağlı Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası’nda ayaktan ve yataklı hizmetinin bugün mevcut olduğu biçimiyle devamının sağlanması” önerisi getirildi.

