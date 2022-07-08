Türk Toraks Derneği'nden Kurban Bayramı öncesi uyarı: 'Kapalı alanlarda ve ev ziyaretlerinde maske takın'

08 Temmuz 2022 Cuma, 11:42

Türk Toraks Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı verilere göre, son 2 haftada dünya genelinde Covid-19 vakalarının yüzde 30 arttığı bildirildi.

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, Covid-19'un Omicron BA.4 ve BA.5'in bugüne kadar en hızlı yayılan varyant olduğunu belirtti.

Türkiye'de bayram tatili dolayısıyla hareketliliğin artacağını, bu nedenle maskelerin tekrar takılması gerektiği uyarısında bulunan Köktürk, "Ülkemizde hızla artmakta olan Covid-19 vakaları nedeniyle özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmak ve sosyal mesafeye uymak bulaş kontrolünü sağlayacak en temel önlemler olarak yer almaktadır. Hastalık hızını doğru belirlemek amacıyla da hızlı antijen testleri ve PCR testinin yaygın uygulanır hale getirilmesi belirleyici rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu da kapalı alanlarda ve ev ziyaretlerinde maske kullanımına devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

TAM DOZ AŞI ÇAĞRISI

Covid-19 salgınını kontrol edebilecek en etkin yöntemin toplumun tam doz aşılanması olduğunun altını çizen Eyüboğlu, tam doz aşılı kişilerde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerin anlamlı oranda azaldığını belirterek hatırlatma dozlarının yapılmasının, eksik aşıların tamamlanmasının ve hiç aşı olmamış bireylerin aşılanmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.