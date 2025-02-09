Türk Toraks Derneği Üyesi Doç. Dr. Toprak açıkladı: Bronşitin ilacı dinlenmek

Yayınlanma: 09.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 04:07

Akciğerlerdeki hava yollarının tahrişe bağlı şişmesine neden olan bronşit hakkında bilgi veren Toprak “Bronşit, solunum yollarında iltihaplanmaya neden olur. İyileşmesi, hastalığın türüne ve şiddetine bağlıdır. Akut bronşit genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer. Bu süreçte dinlenmek, bol sıvı tüketmek ve solunum yollarını tahriş eden sigara gibi maddelerden uzak durmak önemlidir. Tedavinin temeli bol sıvı tüketimi, sebze-meyve ağırlıklı dengeli beslenme ve istirahattir” dedi.

Toprak hastalık döneminde tüketilen besinlerin iyileşme sürecini hızlandırdığını belirterek “Doğru gıdalarla beslenmek, hem vücudun enfeksiyonla mücadelesini destekler hem de iyileşme sürecini hızlandırır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve çay çeşitleri antioksidan açısından zengindir. Bunların düzenli tüketimi, akciğer sağlığını koruyabilir” diye konuştu.

NEMLİ ORTAMLAR İYİ GELİYOR

Nemli ortamların semptomları en aza indirebileceğini söyleyen Toprak, “Nemli bir ortamda bulunmak ve doktor önerisiyle ağrı kesici ya da ateş düşürücü ilaçlar kullanmak semptomları hafifletebilir. Genel yaklaşımda bol sıvı tüketmek balgamın incelmesine ve atılmasına yardımcı olur. Tuzlu su gargarası boğaz ağrısını hafifletir ve enfeksiyonu azaltır. Dengeli beslenmek bağışıklık sistemini güçlendirir” ifadelerini kullandı.

Z KUŞAĞININ ‘DİYETİ’

Uzmanlara göre Z kuşağı, sosyal medyadaki yiyecek ve içecek reklamlarından diğer kuşaklara kıyasla daha çok etkileniyor. Cumhuriyet’e konuşan uzman klinik pedagog Ebru Şen, Z kuşağının doğrudan akıllı telefon dünyasının içinde doğan bir grup olduğunu belirtti.

Şen, “Bu kuşak internet çocukları olarak biliniyor. Sıklıkla yemek tercihlerini ve gidecekleri restoranları bu kanallardan seçiyor. Z kuşağı çocukları iş yaşamına atıldıklarında geleneksel olmayan ofislerde çalışmayı seviyorlar ve bu açıdan yemeklerini çevrimiçi sipariş üzerinden veriyorlar” dedi. Z kuşağı için organik yaşam ve sürdürülebilirlik kavramlarının önemli olduğunu söyleyen Şen, “2019’da yapılan araştırmada nerede ne yenir uygulamalarının ve çevrimiçi paylaşımların Z kuşağının kararlarında önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edildi” diye konuştu.

MEMURA EV HAYAL

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele erneği (SAHADER), memurların ev alabilmesinin artık bir “hayal” olduğunu ifade eden bir rapor yayımladı. Merkez Bankası konut fiyat endeksinin dikkate alınarak hazırlanan raporda, 2020- 2024 arasında ev fiyatlarındaki değişimin yaklaşık yüzde 80 civarında olduğu ifade edildi.

SAHADER’den Abdurrahman Aktürk ve Behiye Civelek’in yaptığı araştırmada, “Merkez bankası konut fiyatlarına bakıldığında 2024’ün son çeyrek verisine göre 95 metrekare bir ev için ödenmesi gereken fiyat 3 milyon 432 bin 445 . Bir memurun ev satın alabilmesi için maaşına hiç dokunmadan yani sıfır giderle 70 ayda satın alabileceği anlamına geliyor” dendi.