Türkiye bu hastalıkla mücadele ediyor: 'Toplumun üçte biri obez'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:46

Güncelleme: 09.12.2024 - 12:46

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, obezitenin sadece bir kilo sorunu olmadığını, ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen 41. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Cindoruk, Türkiye'nin obezite oranlarının gelişmiş ülkelerle, özellikle Amerika ile benzer seviyelere geldiğini belirtti. Türkiye’de toplumun neredeyse üçte birinin obez olduğunu ifade eden Cindoruk, bu durumun toplum sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

OBEZİTE BİR HASTALIKTIR

Prof. Dr. Cindoruk, obezitenin bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Yağlanmanın ve vücut kilo artışının aşırı olduğu ülkelerden biri de Türkiye. Maalesef Türkiye, Amerika ile aynı orana yaklaşıyor. Önceden çiftçilikle uğraşan bir toplum daha az obezdi, çünkü daha sağlıklı beslenme imkânları vardı ve doğal ürünlere ulaşmak daha kolaydı" dedi.

BESLENME VE HAREKET EKSİKLİĞİ

Sanayileşmenin etkisiyle Türkiye’de toplumun hareketliliğinde ciddi kısıtlamalar yaşandığını belirten Cindoruk, "Eskiden köyde her yere arabayla gidilmezdi. Şimdi sanayileşmiş bir toplumda her yere araçla gidiyoruz. Bu da toplumu yavaşlatıyor. Artık çoğu insan yürümek yerine toplu taşımayı tercih ediyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin obezite oranlarının Amerika ile yakın seviyelere geldiğini söyleyen Cindoruk, bu sorunun çözülmesi için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

YANLIŞ GIDA SEÇİMİ VE SOKAK LEZZETLERİ

Obezitenin en büyük nedenlerinin başında yanlış gıda seçimleri, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve sağlıklı gıdalara erişimin zorluğu geldiğini belirten Cindoruk, "Sağlıklı gıdaya ulaşım lüks hale geldi ve sokak lezzetleri obezitenin en önemli sebeplerinden biri" dedi. Ayrıca, yemek programlarının da obeziteyi tetikleyebildiğini belirterek, "Bu programlar özellikle gençler için tehlikeli olabiliyor. Tok bir insanı bile yemeye teşvik edebiliyor. Televizyon izlerken 'şunu yesem mi?' diye düşünüyoruz ve bu, yanlış beslenme alışkanlıklarını tetikliyor" diye ekledi.

YAĞLI KARACİĞER VE SİROZ RİSKİ

Prof. Dr. Cindoruk, yağlı karaciğerin artık siroz hastalığının en büyük sebeplerinden biri haline geldiğini ifade ederek, "Eskiden hepatit B veya C sirozun yaygın nedenleriyken, bugün en büyük nedenlerden biri yağlı karaciğer" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Cindoruk, obezite ve diğer sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.