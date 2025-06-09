Türkiye’de yeni kene türü tespit edildi... Japon uzman uyardı: '30'dan fazla hastalık taşıyabilir'

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Türkiye’de 56. kene türü olarak "Haemaphysalis longicornis"in tespit edildiğini açıkladı.

UZAK DOĞU KÖKENLİ VE İSTILACI

Prof. Dr. Keskin, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümünden Dr. Kandai Doi ile bir süredir Türkiye'deki keneler üzerine ortak araştırma yürüttüklerini belirtti. Geçen yıl İstanbul’da bir kişinin üzerinde bulunan kene örneği incelenerek yeni tür olduğu belirlendi.

Keskin, "Uzak Doğu kökenli, muhtemelen Çin menşeli bu kene türü, ülkemize yerleşmiş durumda. Haemaphysalis longicornis üzerine yaptığımız araştırma, uluslararası saygınlığı olan Experimental and Applied Acarology dergisinde yayımlandı" dedi.





ÜLKEMİZDE ÜREMEYE BAŞLADI

İstilacı bir tür olan bu kenenin ülkeye 3-4 yıl önce geldiğini tahmin ettiklerini aktaran Keskin, eylül ayından bu yana düzenli örnekler topladıklarını, larva, nimf ve ergin dişi evrelerinin gözlemlendiğini ve bu durumun türün burada üremeye başladığını gösterdiğini vurguladı.

30'DAN FAZLA HASTALIK ETKENİ TAŞIYOR

Dr. Kandai Doi ise yeni tespit edilen kenenin bir Asya türü olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de ilk kez tespit edilmiş olmasını kayıt altına aldık. Özellikle Çin ve Avustralya'da yaygın olarak görülüyor. 2017 yılından sonra ABD'ye de ulaştı. Burada hayvan hastalıkları açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. İstilacı bir tür olarak insan sağlığı açısından büyük risk taşıyor. 30'dan fazla hastalık etkenini taşıyabiliyor." diye konuştu.