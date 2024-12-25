Türkiye Psikiyatri Derneği: Bilimdışı nefret söylemleri

Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:34

Güncelleme: 25.12.2024 - 14:34

Türkiye Psikiyatri Derneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve bir öğretim üyesinin ‘cinsiyet değiştirme ameliyatı’ gerçekleştirmesi sebebiyle bazı yayın organlarınca hedef gösterilmesini kınadı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde ‘sağlık mevzuatında tanımlı ve verilmesi zorunlu bir sağlık hizmetinin’ gerekçe gösterilerek söz konusu üniversitenin ve bir öğretim üyesi meslektaşlarının hedef gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Sağlık hizmetinin sunulması ve bu sağlık hakkına yönelik bilim dışı, ayrımcı ve saldırgan ifadeler kullanılmaktadır. Bu yaklaşımların kabul edilemez olduğunu, toplumsal barış ve ruh sağlığı için çok ağır bedelleri olacağını, meslektaşlarımızı ve sağlık kurumlarını da hedef gösteren bu tür nefret söylemlerine karşı acil önlem alınması gerektiğini bir kez daha anımsatmak isteriz.

Özellikle site içeriklerde trans bireylere verilen sağlık hizmeti yanında eşcinsel ve trans bireylere yönelik nefret söylemleri yer almakta, cinsel yönelimler ve kimlikler yok sayılarak, akla, bilime, insan haysiyeti ve özgürlüklerine aykırı düşmanca ifadeler ile ve toplumsal barışı bozacak şekilde hedef gösterilmektedir” denildi.

‘TEDBİR ALINMALI’

Açıklamada, Türkiye’de Sağlık Bakanlığınca kullanılan hastalık ve sağlıkla ilgili uluslararası tıbbi sınıflandırma sistemlerinde trans bireylerin durumunun ICD-11’de ‘cinsiyet uyuşmazlığı’, ruhsal bozukluk sınıflandırma sistemi DSM-5’te ise ‘cinsiyetinden hoşnutsuzluk’ adlarıyla sınıflandırıldığı anımsatılarak, “Bilimin ve tıbbın tanımladığı sağlık durumu hiçbir gerekçe ile yok sayılamaz, hizmet sunumu engellenemez. Mesleğini uygulayan meslektaşlarımızın ve sağlık kurumlarının hedef gösterilmesi, sağlık hakkının engellemesine neden olanlar ile ilgili sorumlu tüm kamu kurumlarını göreve çağırıyor, bu tür ayrımcı ve yıkıcı yaklaşımlara karşı her türlü tedbirin ivedilikle alınması gerektiğini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.