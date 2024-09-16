Türkiye’de 70 yaş üstü her 5 kişiden biri bu hastalıkla boğuşuyor!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:10

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:10

Nöroloji Uzmanı Dr. Serdar Taşdemir, Alzheimer’ın sinsi bir şekilde başlayarak, yakın dönem hafıza sorunlarıyla kendini gösteren ve ilerleyen aşamalarda hastayı yatağa bağımlı hale getirebilecek ciddi bir beyin hastalığı olduğunu belirtti. Dr. Taşdemir, hastalığın 65 yaş üstü bireylerde daha sık görüldüğünü ve dünya genelinde hızla yaygınlaştığını vurguladı.

"2050'DE 135 MİLYON KİŞİYE ALZHEİMER TEŞHİSİ KONACAK"

Alzheimer hastalığını tanımlayan Dr. Alois Alzheimer’ın ismiyle anılan bu hastalığın, 90 yaş üzeri her iki kişiden birinde görülebileceğini belirten Dr. Taşdemir, “Dünya genelinde 45 milyon kişi Alzheimer tanısı almış durumda. Bu sayının 2050 yılına kadar 135 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de ise 70 yaş üzeri her beş kişiden birinde Alzheimer belirtileri görülmekte ve kadınlarda daha sık rastlanmaktadır” dedi.

"DÜZENSİZ BESLENME VE ŞEKER HASTALIĞI ALZHEİMER RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Alzheimer hastalığının artmasındaki en büyük etkenin yaşam süresinin uzaması olduğunu söyleyen Dr. Taşdemir, düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam, kontrolsüz tansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıkların Alzheimer riskini artırdığını ifade etti.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Dr. Taşdemir, Alzheimer’a yol açan sebepleri şöyle açıkladı:

“Tau proteinleri ve beta amiloid protein parçacıklarının beyin hücrelerinde birikmesi sonucunda hücre iletişimi bozulur ve hücre ölümleri meydana gelir. Genetik, yaşam tarzı ve çevresel faktörler de hastalığı tetikleyebilir. Ailede Alzheimer öyküsü, kısıtlı sosyal çevre, kafa travması, düşük eğitim seviyesi, sedanter yaşam tarzı, sigara ve alkol kullanımı Alzheimer riskini artıran faktörlerdir.”

ALZHEİMER'İ GECİKTİRMEK İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ÖNERİLERİ

Alzheimer’ı tamamen ortadan kaldıran bir tedavi henüz bulunmamakla birlikte, sağlıklı bir yaşam ile hastalığın geciktirilebileceğini belirten Dr. Taşdemir, şu önerilerde bulundu:

“Zihinsel ve fiziksel aktiviteler yapmak, düzenli spor, yeni hobiler edinmek, sosyal etkinliklere katılmak, sağlıklı beslenme ve uyku alışkanlıkları edinmek, sigara ve alkolden uzak durmak, kronik hastalıkların takibini yaptırmak önemlidir.”

BEYİN AKTİVİTELERİ İLE ALZHEİMER’A KARŞI KORUNMA

Dr. Taşdemir, Alzheimer’a karşı beyni güçlendirmenin mümkün olduğunu belirterek, “Yeni bilgiler öğrenmek, kitap okumak, bulmaca çözmek, satranç gibi zihinsel oyunlar oynamak beyin sağlığını korur. Ayrıca spor, dans, resim gibi fiziksel aktiviteler de beyin fonksiyonlarını artırır” dedi.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UMUT VERİYOR

Alzheimer tedavisinde kullanılan mevcut ilaçların hastalığı tamamen iyileştirmediğini, ancak yavaşlattığını belirten Dr. Taşdemir, “Yeni geliştirilen ilaçlar, beyinde biriken amiloid plakları azaltarak erken evre hastalarda olumlu sonuçlar veriyor. ABD ve İngiltere’de kullanımda olan bu ilaçlar, ilerleyen yıllarda yeni tedavi alternatifleri için umut vaat ediyor” diye konuştu.