Türkiye’de bulaşıcı hastalık kaynaklı ölümlerde tüberküloz ikinci sırada
Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aylin Babalık, verem (tüberküloz) hastalığının en çok cezaevinde ve huzurevinde kalanlar, göçmenler, sağlık çalışanları ve evsizler arasında görüldüğüne dikkat çekti.
Her yıl 1 - 7 Ocak Verem Savaş Haftası’nda verem hastalığına karşı farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. “Mycobacterium tuberculosis” ismi verilen ve solunum yoluyla bulaşan bir basilin (mikrop) neden olduğu verem (tüberküloz) hastalığı dünyada ölüm nedenleri içinde 13’üncü sırada bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılında 10.6 milyon kişiye verem teşhisi konulduğunu, yaklaşık 1.6 milyon kişinin ise veremden öldüğünü açıkladı.
1.6 MİLYON KİŞİ ÖLDÜ
Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aylin Babalık, Türkiye’de kayıtlı verem hastası sayısı hastasının 2020 ve 2021 yıllarında yıllık 9 bin olarak kaydedildiğini belirtti. Babalık, verem hastalığının en çok cezaevinde ve huzurevinde kalanlar, go¨c¸menler, sagˆlık c¸alıs¸anları ve evsizler arasında görüldüğüne dikkat çekti.
Koronavirüsün verem hastalığına bağlı ölümleri artırdığını da vurgulayan Babalık, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre salgında dünyada verem hastalarının kayda alınması ve tedavi edilmesinde düşüş yaşandı. 2019 yılında kayıtlı 7.1 milyon hasta varken 2020 yılında kayıtlı hasta sayısı 5.8 milyona düştü. 2021 yılında ise kısmi bir artışla 6.4 milyon hasta kayıtlara geçti. Sonuç olarak dünyada 4.2 milyon verem hastası halen kayıtsız. Koronavirüs salgını ise ölüm oranlarını artırdı. Tüberküloz, bulaşıcı hastalık kaynaklı ölümlerde koronavirüsten sonra ikinci sırada yer alıyor. 2019 yılında 1.4 milyon, 2020 yılında 1.5 milyon, 2021 yılında 1.6 milyon kişi tüberkülozdan öldü” dedi.
Veremin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Babalık, “İlaçlar ücretsiz. En az 6 ay tedaviyi düzenli kullanmak gerekir” diye konuştu.
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