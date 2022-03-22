Turkovac’ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: 'Yeni başarılar bizi bekliyor'

22 Mart 2022 Salı, 12:24

Türkiye; dünyada koronavirüse karşı aşı geliştiren sayılı ülkeler arasında yer alırken, aşının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi’nde 'Turkovac' gururu yaşanıyor. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Aykut Özdarendeli ve ekibi salgına karşı Turkovac’ı geliştirirken, Özdarendeli’ye AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’Bilim Özel Ödülü verildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Turkovac aşısı Türkiye’nin, özelde de Erciyes Üniversitesi’nin gururu. Özellikle milli aşımızın ortaya çıkması ve covide karşı geliştirilmiş aşı kapsamında 10 ülkeden biri olmamız büyük bir gurur. Aykut Özdarendeli ve ekibi gerçekten her şeyi hak ediyor. O özverinin, çalışmanın karşılığını almaları da gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, Tıp Bayramı’nda Bilim Özel Ödülü verildi Aykut hocamıza. Aynı gün TÜBA ödülü de aldı Aykut hocamız. Bu ödülleri fazlasıyla hak etti, o bizim gururumuz. Hem Aykut hocamıza hem ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin yeni başarılara imza atacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mustafa Çalış, "İnşallah daha nice başarılar elde edecek Erciyes Üniversitesi. Aşı başta olmak üzere birçok alanda, birçok bölümde yeni başarılar bekliyor bizi. Bunun da müjdesini vermek isterim" şeklinde konuştu.



