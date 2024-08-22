Üç yıl sonra yer değişikliği

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

Antalya Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde (ADSM) mutemet (para akışından ve para dağıtımından sorumlu) olarak görev yapan sağlık çalışanı, 2021’de sağlık sorunları nedeniyle görev yerinin değiştirilmesini istedi. Dilekçeye yanıt üç yıl sonra geldi. Sağlık çalışanı, teknik serviste çalışmak üzere görevlendirildi. Yasaya göre idarelerin 30 gün içinde yanıt vermediği taleplerin reddedildiğini kaydeden Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “sağlıkta keyfi uygulamalara” tepki gösterdi.

Uğur, “Alanya ADSM İdari ve Mali İşler Müdürü Samir Yılmaz ile Başhekimi Dr. Ahmet Emre uysal tarafından kamu gücü hukuka aykırı olarak kullanılmakta. Üyemizin görev yeri değişikliğinin yeni bir yıldırma (mobbing) sürecinin ilk adımı olarak atıldığı endişesi taşımaktayız” diye konuştu.