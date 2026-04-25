Ücretsiz sağlık hakkı çelişkisi

Sağlık Bakanlığı onayıyla kamu hastaneleri, şehir hastaneleri ve aile sağlığı merkezleride (ASM) giderek yaygınlaşan geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları, sağlık alanında yeni bir tartışmaya neden oldu.

Akupunkturdan hacamata, sülük tedavisinden ozon terapiye dek uzanan 15 farklı yöntemi kapsayan bu uygulamalar, “bütünsel sağlık” söylemiyle sunulsa da hem bilimsel hem de etik açıdan eleştirilerin odağında. GETAT hizmetlerinin SGK dışında bırakılarak ek ücret karşılığında hastane ve ASM’lerde sunulması, sosyal devlet ilkesiyle çeliştiği için eleştirildi. Uzmanlar, kamusal sağlık hizmetlerinin temelinde yer alan “eşit ve ücretsiz erişim” ilkesinin zedelendiğine dikkat çekti.

SAĞLIKTA TİCARİLEŞME

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Emrah Kırımlı, GETAT uygulamalarının mevcut haliyle kamusal sağlık hizmetinden sapma yarattığını belirterek şunları söyledi: “

GETAT uygulamalarının yara bakımı, kan dolaşımı gibi sorunlarda hastaların tedavisinde uzun yıllardır kullanıldığını biliyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın güncel uygulamasında bu hastaların kamusal olan ve ücretsiz olması gereken sağlık hizmetine para ödemesinin aracı olarak kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın pek çok uygulamasında olduğu gibi bu da sağlığın ticarileşmesi için bir araç haline gelmiş durumda.