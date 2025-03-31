Uçuk deyip geçmeyin, bakın neye sebep oluyor

Yayınlanma: 31.03.2025 - 10:09

Güncelleme: 31.03.2025 - 10:09

Halk arasında "uçuk" olarak bilinen oral herpes, ağız ve diş sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. Uzman Diş Hekimi ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, herpes simplex virüsünün (HSV-1) sadece dudaklarda çıkan uçuklarla sınırlı olmadığını, diş eti hastalıklarına ve çene kemiği erimesine kadar ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

HERPES VİRÜSÜ ÖMÜR BOYU VÜCUTTA KALIYOR

Prof. Dr. Özkan, HSV-1 virüsünün bir kez vücuda girdiğinde sinir hücrelerinde saklanarak ömür boyu kaldığını ve bağışıklık sistemi zayıfladığında yeniden aktif hale gelebileceğini vurguladı. Bu durumun diş eti iltihaplanmasına, diş kaybına ve çene kemiği erimesine yol açabileceğini dile getirdi.

BULAŞMA YOLLARINA DİKKAT!

HSV-1 virüsü, tükürük teması, ortak kullanılan eşyalar ve oral-genital temas yoluyla bulaşabiliyor. Prof. Dr. Özkan, virüsün aktif uçuk lezyonları döneminde daha bulaşıcı olduğunu, ancak belirti göstermeyen taşıyıcılardan da geçebileceğini belirtti.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA ETKİLERİ

HSV-1 enfeksiyonu dudak kenarlarında ağrılı kabarcıklara neden olurken, bazı vakalarda iz bırakabileceğini belirten Prof. Dr. Özkan, virüsün ağız mukozasına yayılarak "herpetik stomatit" adı verilen ciddi ağız içi enfeksiyonlarına yol açabileceğini ifade etti.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASARLAR

Herpetik gingivostomatit, diş etlerinde şişme, kanama ve ağrıya neden olarak diş kaybına ve çene kemiği erimesine sebep olabilir. Kronik HSV enfeksiyonları, periodontal hastalıkları şiddetlendirerek osteonekroz gibi geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir.

KORUNMA VE ÖNLEME YOLLARI

Prof. Dr. Özkan, korunma stratejileri olarak şunları önerdi:

6 aylık periyotlarla diş hekimi muayenesi yaptırmak,

Antiviral etkili ağız gargaraları kullanmak,

Diş fırçası ve kişisel ağız bakım araçlarını düzenli olarak yenilemek,

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yönelmek.

HSV-1 virüsü ile ilgili bilinçlenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, erken tanı ve doğru tedavi yaklaşımlarıyla ciddi sağlık sorunlarının önlenebileceğini vurguladı.