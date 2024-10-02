Uzmanlardan uyarı: Gece boyunca ağızdan nefes almak diş sağlığını etkiliyor!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:52

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:52

Ağızdan nefes almak, özellikle geceleri, ağız sağlığını olumsuz etkileyen bir alışkanlık olarak öne çıkıyor. Salya üretiminin azalması, bakterilerin çoğalmasına, diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına sebep oluyor. Diş hekimleri bu alışkanlığı bırakmak için basit ipuçları sunuyor ve ağız sağlığının korunması gerektiğini vurguluyor.

SALYA ÜRETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ağızdan nefes almak, özellikle gece boyunca devam ettiğinde diş sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. Dr. Alex Foo'nun açıklamalarına göre, gece ağızdan nefes almak, salya üretimini önemli ölçüde azaltır. Salya, ağız içinde asitleri nötralize eden ve yiyecek artıklarını temizleyen doğal bir savunma mekanizmasıdır. Salya üretimi düştüğünde ise ağız içindeki bakteriler hızla çoğalarak çürükler, diş eti hastalıkları ve hatta ağız kokusu gibi sorunlara yol açabilir.

YÜZ YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR

Dr. Foo, bu alışkanlığın uzun vadede yüz yapısında değişikliklere neden olabileceğini de belirtiyor. Özellikle çocuklarda kronik ağızdan nefes alma, diş diziliminde bozulmalara ve konuşma güçlüklerine yol açabilir. Ayrıca, uyurken ağızdan nefes almak, vücuda alınan oksijen miktarını düşürebilir ve bu durum uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bu alışkanlığı engellemek için ise uzmanlar, burun tıkanıklıklarını gidermek, gece yatarken nemlendirici kullanmak ve bol su tüketmek gibi basit önlemler alınabileceğini belirtiyor. Dr. Foo, düzenli diş kontrollerinin de ağızdan nefes alma belirtilerini erken tespit etmek açısından önemli olduğunu vurguluyor.