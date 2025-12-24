Üniversite öğrencisi yediği pastadan hayatını kaybetmişti... Uzmanı açıkladı: Alerji krizinde neler yapılmalı?

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, özellikle gıda kaynaklı anafilaksi (alerjik şok) vakalarındaki artışa dikkat çekerek, hayat kurtaran Adrenalin Kalemi’nin önemine değindi. Prof. Dr. Nacaroğlu, “Anafilaksi öyküsü olan hastalar adrenalin kalemini mutlaka yanlarında taşımalı ve nasıl kullanılacağını bilmelidir. Bu kalem, hastaneye ulaşana kadar hayat kurtarıcıdır” dedi.

‘BESİN ALERJİSİNDE GİZLİ TEMASLAR RİSK TAŞIYOR’

Besin alerjilerinin çok farklı şekillerde ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Nacaroğlu, “Bazı çocuklarda hafif kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler görülürken, bazı vakalarda anafilaksi dediğimiz şok tablosu gelişebiliyor. Besin alımından sonraki ilk 30 dakika içinde dudaklarda ve gözlerde şişlik, nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü, bayılma ve hatta kalp durmasına kadar giden ağır tablolarla karşılaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı. Besin alerjisinin her zaman öngörülebilir olmadığını ifade eden Prof. Dr. Nacaroğlu, gizli temasların ciddi risk taşıdığını belirterek “Yumurta alerjisi olan bir çocuğun otelde içtiği çorbada yumurta terbiyesi bulunabiliyor. Pasta, börek, kek ve poğaça gibi ürünlerdeki gizli içerikler de kazara karşılaşmalara neden olabiliyor. Alerjik yükü yüksek olan çocuklarda bu durum anafilaksiyle sonuçlanabiliyor” diye konuştu.

‘EN SIK TETİKLEYİCİLER: SÜT VE YUMURTA’

Çocukluk çağında anafilaksinin en sık süt ve yumurta ile görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Nacaroğlu, yaş ilerledikçe bu alerjilerin azalabildiğini ancak kuru yemiş ve balık alerjilerinin her yaşta ortaya çıkabileceğini ve ömür boyu sürebileceğini söyledi. Şiddetli besin alerjisi olan çocuklar için adrenalin kaleminin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nacaroğlu, “Anafilaksi öyküsü olan hastalar adrenalin kalemini mutlaka yanlarında taşımalı ve nasıl kullanılacağını bilmelidir. Bu kalem, hastaneye ulaşana kadar hayat kurtarıcıdır” dedi.





‘ADRENALİN KALEMİNİN DOĞRU KULLANIMI ZAMAN KAZANDIRIYOR’

Adrenalin kaleminin doğru kullanımının zaman kazandırdığını belirten Prof. Dr. Nacaroğlu, “Şüpheli bir besinle temas sonrası ani gelişen deride kızarıklık kaşıntı ile birlikte başlayan nefes darlığı, bayılma ya da tansiyon düşmesi gelişirse koruyucu kapak çıkarılarak kalem uyluğun üst dış yan kısmına uygulanarak 10 saniye bastırılmalı. Ardından vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.