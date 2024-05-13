Usulsüzlükler sağlıkçıları çileden çıkardı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.05.2024 - 04:00

Isparta Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi’nde art arda yaşanan usulsüzlüklerin, hastane personelini de hastaneden hizmet alan hastaları da mağdur ettiği öğrenildi. Söz konusu hastanede başhekimin talimatıyla ve Isparta İl sağlık müdürünün de bilgisi dahilinde çalışanların anayasal haklarını ihlal eden uygulamalara imza atıldığını kaydeden Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, hastanede bazı sağlık çalışanlarına 48 ve 72 saatlik blok nöbetler tutturulduğunu belirterek “Bu nöbetler tutulurken ikinci 24 saatte o süre boyunca hastanede bulunmayan başka bir sağlık görevlisinin adı yazılmaktadır” dedi.

24 SAAT VERİ GİRİŞİ

Uğur, “Hastanedeki tıbbi sekreterler, 08.00 ile 24.00 saatleri arasında çalışmakta ancak hastane sisteminde kullanıcı hesapları 24 saat açık olmaktadır. Tıbbi sekreterlerin hastanede bulunmadıkları saatlerde veri girişi, hemşireler tarafından kurumda o sürede bulunmayan tıbbi sekreterin şifresi üzerinden yapılmakta. Bu esnada hatalı veri girişi yapılması halinde ise sorumluluk elbette ki tıbbi sekreterlerde” ifadelerini kullandı. Uğur, “Tıbbi sekreterlerin çalışmadıkları saatlerde sistem üzerinde çalışıyor görünmeleri nedeniyle fiilen çalışılmayan sürelere ilişkin ücretler ödenmektedir” diye konuştu.

‘HASTAYA MONİTÖR YOK’

Hastanenin acil servisinde görevli hemşirelerin kırmızı şeritli acil yardım ambulanslarında da görevlendirildiğine de dikkat çeken Uğur, “Mevzuat uyarınca acil yardım ambulanslarında hekim veya paramedik görevlendirilmesi zorunlu olup, başhekimlik tarafından mevzuat hükümleri hiçe sayılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Uğur, “Hastanede, her hasta yatağının başında bulunması gereken monitörler dahi bulunmamakta. Çalışanlar, hastaların tansiyonunu dahi ilkel yöntemlerle ölçmeye çalışmaktadır” dedi. Uğur, girişimde bulunan sendika temsilcisine başhekim tarafından soruşturma açılarak görev yerinin değiştirildiğinin altını çizdi.

