Uyku apnesi deyip geçmeyin: Kalp krizi, inme ve cinsel isteksizlik nedeni!

Kaliteli bir uyku, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olsa da modern toplumda pek çok kişi uyku apnesi sorunuyla karşı karşıya. Liv Hospital Samsun Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, uyku apnesinin sadece bir horlama sorunu olmadığını, hayati riskler taşıyan sistematik bir hastalık olduğunu belirtti.

"YAN ODADAN DUYULAN HORLAMA İŞARET OLABİLİR"

Hastalığın en belirgin semptomunun horlama olduğunu ifade eden Opr. Dr. Karadavut, "Bazen yan odalarda uyuyanlar bile bu durumu fark edebilir. Ancak asıl tehlike uykuda solunumun durmasıdır. Gece boyunca nefesi kesilen hasta, kaliteli uyku uyuyamadığı için sabahları bitkin ve sinirli uyanır. Gün içinde uygunsuz yerlerde uyuklama hali ise iş ve okul performansını ciddi oranda düşürür" dedi.

CİNSEL İSTEKSİZLİKTEN KALP KRİZİNE KADAR UZANAN LİSTE

Uyku apnesinin tedavi edilmediği takdirde vücutta geri dönülemez hasarlar bırakabileceğine dikkat çeken Karadavut, hastalığın yol açabileceği sorunları şöyle sıraladı:

Kuvvetli baş ağrısı ve kronik yorgunluk

Cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık

Kalp krizi ve inme (felç) riski

Depresyon, kaygı bozukluğu ve konsantrasyon kaybı

TEDAVİ MÜMKÜN: YÜKSEK HAVA BASINCI YÖNTEMİ

Uyku apnesinin çaresiz bir dert olmadığını hatırlatan Opr. Dr. Karadavut, özellikle yüksek dereceli vakalarda pozitif hava basıncı (CPAP) tedavisinin oldukça etkin sonuçlar verdiğini belirtti. Karadavut ayrıca, Covid-19 geçiren ve uyku apnesi riski taşıyan hastaların, hastalığı 2 kat daha ağır geçirdiğine dair bulgulara ulaşıldığını da sözlerine ekledi.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Doktor Karadavut, aşağıdaki belirtilerden en az birini yaşayanların mutlaka bir KBB uzmanına görünmesi gerektiğini vurguladı: