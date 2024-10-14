Uzman açıkladı: Kandaki eritrosit düşüklüğü nedir? Anemi belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:52

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:52

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Önder Özüm Polat, eritrosit (RBC) yüksekliği ve düşüklüğü hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Polat, kandaki eritrosit (kırmızı kan hücreleri) düşüklüğünün anemiye yol açabileceğini söyledi.

“BİRİNCİ FONKSİYONU GAZ DEĞİŞİMİ”

Kırmızı kan hücresi olarak bilinen eritrositin vücuttaki birinci fonksiyonunun gaz değişimi olduğunu belirten Uzm. Dr. Polat, “Eritrositler oksijeni akciğerden dokulara taşır ve dokudan da karbondioksiti dışarı atılacağı akciğere getirirler. Eritrositler birkaç organel içeren çekirdeksiz hücrelerdir; sitoplazmalarının büyük bir kısmını oksijen taşınmasında rol oynayan demir içerikli hemoglobin adı verilen molekül oluşturur” diye konuştu.

Hemoglobinin normal sınırının üzerinde bulunmasına “eritrositoz” veya “polistemi” adı verildiğini dile getiren Uzm. Dr. Polat, “Eritrositoz hacim başına düşen eritrosit sayısında ve hemoglobinde artış olarak tanımlanır. Kırmızı küre kütlesinde görülen mutlak artış ise polisitemi veya diğer adıyla mutlak eritrositoz şeklinde adlandırılır. Polistemi, aynı zamanda eritrosit üretiminde bir artma olduğunu işaret eder” dedi.

“POLİSTEMİ NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ”

Polistemi nedenlerine değinen Uzm. Dr. Polat, “Polistemi, hipoksemi oluşturan başka hastalıklarda ikincil (sekonder) olarak gelişebileceği gibi (sekonder polistemi) kanser veya renal hastalığa bağlı yüksek miktarlarda eritropoetin salgılanmasıyla veya tamamen otonom neoplastik bir hastalık (polistemi vera) olarak ortaya çıkabilir.

Polistemi vera diğer adıyla polistemi, (rubra vera) krantik myeloproliferatif hastalıklar grubundan bir bozukluktur” ifadelerini kullandı.

“BURUN ETİ VE ŞİŞ KANAMALARI GÖRÜLÜR”

Santral sinir sisteminde dolaşım bozukluğuna bağlı semptomların meydana gelebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Polat, “Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, görme bozuklukları, eklemlerde karıncalanma ve uyuşma olabilir. Gastroentestrol kanamalar, burun, diş eti kanaması, kardiovasküler semptomlar (angina pektoris, kalp yetersizliği) en sık görülen semptom kaşıntıdır” dedi.

“ANEMİ BELİRTİLERİ”

Eritrosit düşüklüğünün, geçerli referans aralığının altında bulunan hemoglobin ve hemetokrit değerinin “anemi” olarak adlandırıldığını belirten Uzm. Dr. Polat, “Hemoglobin değerinin erişkin erkekte 14 gram, erişkin kadında 12 gramın altında olması anemi olarak tanımlanır. Aneminin varlığının gösterilmesinin ardından mutlaka nedeninin aydınlatılması gereklidir” şeklinde konuştu.

"ERİTROSİT DÜŞÜKLÜĞÜNE SEBEP OLAN 10 ÖNEMLİ HASTALIK”

Uzm. Dr. Polat, eritrosit düşüklüğünün nedenlerini şu şekilde paylaştı: “Demir eksikliği anemisi, talesemi, kronik hastalık anemisi, sideroblostik anemi, ranel hastalık anemisi, hipatiroidizm, B12 ve polik asit eksikliği (megalablastik anemi), karaciğer hastası bazı ilaçlar, kanser, HIV, kanama sebebiyle eritrosit düşer.”

“ERİTROSİT DÜŞÜKLÜĞÜNÜN SİNSİ BELİRTİLERİ”

Uzm. Dr. Polat, eritrosit düşüklüğünün belirtilerine değinen Uzm. Dr. Polat, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kalp atışında düzensizlik, çabuk yorulma, nefes almada güçlük, baş ağrısı, baş dönmesi, soluk cilt, bacaklarda kramp gibi belirtilerde eritrosit düşüklüğü saptanabilir.”