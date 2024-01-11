Canan Karatay'dan mucizevi öneri: "Kandaki zehirleri dışarı atıyor"

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:55

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:55

Prof. Dr. Canan Karatay yurttaşlara önerdiği faydalı bilgiler ve önerdiği sağlıklı besinlerle her zaman merak konusu oldu. Karatay son olarak adeta doğanın sihir yaratan mucizevi besinini önerdi. İşte o kandaki zehiri bile temizleyen mucizevi bitki...

ISIRGAN OTU NEDİR?

Isırgan otu, bilimsel adıyla "Urtica dioica" olarak bilinen bir bitkidir. Isırgan otu, tüyleri dikenli ve sert yapraklarıyla tanınır ve sıklıkla çalı gibi büyür. Doğada genellikle yol kenarları, ormanlar ve bahçelerde rastlanabilir. Isırgan otu tüketilirken, yaprakları veya kökleri kullanılır ve sağlık açısından birçok faydası vardır.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELER?

Vitamin ve Mineral Deposu : Isırgan otu, A, C, K ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller bakımından zengindir.

: Isırgan otu, A, C, K ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller bakımından zengindir. İltihap Karşıtı Etki: Isırgan otu, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada yardımcı olabilir.

Isırgan otu, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada yardımcı olabilir. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçeriğinde bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar bağışıklık sistemini destekler.

İçeriğinde bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar bağışıklık sistemini destekler. Kan Basıncını Düşürür: Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düşürebilir.

Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düşürebilir. Saç ve Cilt Sağlığı: Isırgan otu, saç ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

ISIRGAN OTU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı taze ısırgan otu yaprağı (dikenlerini temizleyin ve yıkayın)

1 büyük soğan (soğanı doğrayın)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Isırgan otlarını iyice yıkayın ve dikenlerini temizleyin. Bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Unu ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Sebze suyunu veya tavuk suyunu slowly ekleyin, sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın. Isırgan otlarını ekleyin ve çorbanın kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ısıyı kısın ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca pişirin. Çorbayı tuz ve karabiberle tatlandırın, isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz.

ISIRGAN OTU ÇORBASI FAYDALARI