Uzman Dermatolog Dr. Metin oğuz cilt bakımı hakkında merak edilenleri anlattı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 14:14

Güncelleme: 22.08.2023 - 14:16

Cilt bakımı için kullanılan kozmetik ürünler son yıllarda artış gösterdi. Her yıl yeni bir trend ile cilt bakım rutinine eklenen yeni adımlar, satın alınması gereken ürün sayısını arttırdı.

Cilt bakımı için gerekli ve gereksiz olan ürünleri Dermatolog Dr. Metin Oğuz tek tek anlattı.

Endüstrinin kasıtlı biçimde fazla sayıda ürün dayattığını belirten Oğuz, "Amaç daha çok satmak. ellerinden gelse yüzün sağ tarafına ayrı sol tarafına ayrı ürün satacaklar. Çok fazla ürün kullanmak zararlı. Cildin rahatsızlıklarını kozmetik ile tedavi etmeye çalışıyorlar. Kozmetik önce zarar vermesin, tedavi kozmetik ile yapılmaz. Cildi nemlendiren ve çatlamayı, bakteriyi engelleyen ürünler yeterlidir. Hiçbir kozmetik ilaç kadar tesirli olamaz, olsa hemen ilaç kategorisine alınır" diye konuştu.

Bir cilt sorunu mevcut olmadığı sürece fonksiyonel ürünlerin kullanılabileceğine vurgu yapan Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz aylarında nemlendiricili güneş kremi kullanılabilir. Normal bir cilt için iki ayrı ürünü üst üste sürmeye gerek yok. Eğer cildinizde özel bir hassasiyet yoksa, güneşte çok fazla kaldığınız bir işiniz yoksa ya da tatilde değilseniz nemlendiricili güneş kremleri kullanılabilir. Hem maddi açıdan hem de cildi yormamak açısından bu iyi olur. Pandemiden sonra özellikle eller çok yıkandığı için bazı cilt rahatsızlıklarının ortaya çıktığını gördük. Egzama, kuruma, alerjiye sebep oldu."

Erken yaşlarda kullanılan kozmetik ürünlerinin zararlarına dikkat çeken Oğuz, "Kişinin kendi ihtiyacını belirlemesi lazım. Cilt tipini tanıdıktan sonra uygun ürünler kullanılabilir. Hastalıktan ve yaşlılıktan korunmaya çalışılıyor. Vitaminler, kolajenler kullanılıyor. 18 yaşında anti-aging kremler, C vitaminleri kullanılmamalı" dedi.