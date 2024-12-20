Uzman: ’Kulak çınlaması ve baş dönmesi anemi habercisi olabilir’

Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:08

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:08

İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Dr. Önder Özüm Polat, eritrosit (RBC) yüksekliği ve düşüklüğü hakkında bilgilendirmede bulundu. ‘Kırmızı kan hücresi’ olarak bilinen eritrositin vücuttaki birinci fonksiyonunun gaz değişimi olduğunu belirten Uzm. Dr. Polat, "Eritrositler oksijeni akciğerden dokulara taşır ve dokudan da karbondioksit dışarı atılacağı akciğere getirirler. Eritrositler birkaç organel içeren çekirdeksiz hücrelerdir; sitoplazmalarının büyük bir kısmını oksijen taşınmasında rol oynayan demir içerikli hemoglobin adı verilen molekül oluşturur" diye konuştu.

KIRMIZI KAN HÜCRELERİNDEKİ ARTIŞ

Hemoglobinin normal sınırının üzerinde bulunmasına "eritrositoz" veya "polistemi" adı verildiğini dile getiren Uzm. Dr. Polat, "Eritrositoz, hacim başına düşen eritrosit sayısında ve hemoglobinde artış olarak tanımlanır. Kırmızı küre kütlesinde görülen mutlak artış ise polisitemi veya diğer adıyla mutlak eritrositoz şeklinde adlandırılır. Polistemi aynı zamanda eritrosit üretiminde bir artma olduğunu işaret eder" şeklinde konuştu.

"POLİSTEMİ NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ''

Polisteminin nedenleri ve risk faktörleri hakkında konuşan Uzm. Dr. Polat, "Polistemi, hipoksemi oluşturan başka hastalıklara bağlı ikincil (sekander) olarak gelişebileceği gibi (sekander polistemi) kanser veya renal hastalığa bağlı yüksek miktarlarda eritropoetin salgılanmasıyla veya tamamen otonom neoplastik bir hastalık (polistemi vera) olarak ortaya çıkabilir. Polistemi vera diğer adıyla polistemi, (rubra vera) krantik myeloproliferatif hastalıklar grubundan bir bozukluktur. Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, görme bozuklukları, eklemlerde karıncalanma ve uyuşma olabilir. Gastroentestrol kanamalar, burun, diş eti kanaması, kardiovasküler semptomlar (angina pektoris, kalp yetersizliği) en sık görülen semptom kaşıntıdır. Hemoglobin değerinin erişkin erkekte 14 gram, erişkin kadında 12 gramın altında olması anemi olarak tanımlanır. Aneminin varlığının gösterilmesinin (teşhis edilmesinin) ardından mutlaka nedeninin aydınlatılması gereklidir" ifadelerini kullandı.

10 ÖNEMLİ HASTALIK

"Eritrosit düşüklüğüne sebep olan 10 önemli hastalığı da belirten Uzm. Dr. Polat, şunları söyledi: "Demir eksikliği anemisi, talesemi, kronik hastalık anemisi, sideroblostik anemi, ranel hastalık anemisi, hipatiroidizm, B12 ve polik asit eksikliği (megalablastik anemi), karaciğer hastası bazı ilaçlar, kanser, HIV, kanama sebebiyle eritrosit düşer. Yangınlık, kalp atışında düzensizlik, çabuk yorulma, nefes almada güçlük, baş ağrısı, baş dönmesi, soluk cilt, bacaklarda kramp gibi belirtilerde eritrosit düşüklüğü tespit edilebilir."