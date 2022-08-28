Uzman uyardı: Çocuklarda taş hastalığına dikkat!

28 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Bebek ve çocuklarda taş hastalıkları hakkında bilgiler veren Op. Dr. Akın Karagözoğlu, ''Bebek ve çocuklarda taş hastalıkları genellikle anneler tarafından fark edilmektedir. Bebeğin bezinde pembe, kırmızı lekeler görülmesi ve bebekte anlamsız huzursuzluk ile fark edilir. Çocukluk çağında ise karın ağrısı, bulantı kusma, idrarda kanama yapabilmektedir" dedi.

"HAYATİ RİSK TAŞIYAN CİDDİ SORUNLAR GÖRÜLEBİLİR"

"Bu şikayetlerle başvuran hastaların ultrason kontrollerinde böbrek yerleşimli taş saptandığında ESWL dediğimiz şok dalgaları ile taş kırma girişimleri, idrar kanalına düşen taşlar için ise endoskopik girişimlerin gerekli olabileceğine" dikkat çeken Karagözoğlu, "Bu müdahaleler tamamen kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bebeklere uygun çok ince endoskopik aletler ile taşın bulunduğu yere kadar gidilmekte, taş görülerek lazer enerjisi ile kırılmakta ve kırılan parçalar dışarıya çıkarılmaktadır. Çocuklarda böbrek daha hareketli ve küçüktür, idrar kanalı ince ve bilhassa üst üreter duvarı zayıf olduğu için taş, çocuk girişimleri konusunda deneyimli olan hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Tersi bir durumda, hayati risk taşıyan ciddi sorunlar görülebilir. Bu nedenle çocuklarında taş saptanan ailelerin bir çocuk ürolojisi uzmanına başvurması uygun olacaktır'' ifadelerini kullandı.