Uzmandan uyarı: 'Erken teşhis ve tedavi görme engelini büyük oranda önlüyor'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:03

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Ufuk Elgin, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engellilerin yaşadığı zorluklara ve engelin nedenlerine dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Elgin, görme engelliliğin doğuştan ya da sonradan oluşan hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Görme engeli, kişinin iyi gören gözünün 20/200 yani 10’da 1 ve altında görmesi durumudur. Toplumda yüzde 6 ila 7 oranında görülmektedir. Görme engeli, bireylerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini ciddi şekilde etkileyen bir durumdur. Çocukluk döneminden itibaren zorluklar yaşanmaya başlar; evde, okulda ve iş hayatında büyük engellerle karşılaşılır. Eğitim sistemi, büyük ölçüde görme duyusuna dayalı olduğundan, görme engelli çocukların normal sınıflarda eğitim alması genellikle mümkün olmamaktadır. Özel sınıflarda veya okullarda eğitim almaları gerekmektedir. Ancak bu imkanlardan yararlanamayan çocuklar, eğitim alamadıkça toplumdan izole olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. İş hayatında da görme engelli bireylerin uygun mesleklerde çalışmamaları durumunda işsizlik ve başkalarına bağımlılık gibi maddi ve manevi yüklerle karşılaşması kaçınılmazdır."

GÖRME ENGELİNİN NEDENLERİ VE ÖNLEME YOLLARI



Prof. Dr. Elgin, görme engelinin genellikle kalıtımsal ve doğuştan gelen hastalıklardan kaynaklandığını belirtti:



"Akraba evlilikleri görme engelinin en önemli nedenlerinden biridir. Ailelere genetik danışmanlık verilmesi ve akraba evliliklerinin önlenmesi çok önemlidir. Ayrıca, hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar, kan uyuşmazlığı ve prematür doğumlar da önemli risk faktörleridir. Son yıllarda çoklu gebeliklerin artışıyla prematür doğumlar artmış ve bu çocuklar ciddi görme engeli adayları haline gelmiştir. Bu hastalıkların erken teşhis ve tedaviyle büyük ölçüde önlenebileceğini vurgulamak istiyorum."

Prof. Dr. Elgin, sonradan oluşan görme engellerinin de ciddi bir sorun olduğunu belirterek şunları ekledi:



"Kazalar, özellikle iş kazaları ve trafik kazaları, görme engelinin en önemli nedenlerindendir. Bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca, diyabet, glokom ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi edinsel hastalıklar, özellikle ileri yaşlarda görme engeline yol açmaktadır. Bu hastalıkların erken teşhis ve tedavisi, görme engelini önlemede büyük rol oynamaktadır."