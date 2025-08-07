Uzmandan uyarı: Güneş kremine ne kadar güvenmeliyiz?

Güneşten korunmak için günlük olarak güneş koruyucuların düzenli kullanılması çok önemli. Ancak bununla birlikte koruyucu giysi giymek ve güneşten sakınmak gerekiyor. Son yüzyıl içinde güneşlenme alışkanlığının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm dünyada deri kanserlerinde artış meydana geldiğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, "Güneş ışınları, deri kırışıklığının, yaşlanmasının, lekelenmesinin ve kanserinin ana sebebidir. Dermatologlar genellikle hastalarına güneşten korunmalarını önerir. Toplumu bu konuda bilinçlendirme uğraşlarına rağmen deri kanseri sıklığı her geçen yıl artmaktadır" dedi.

"GÜNEŞ KORUYUCU İÇİNDEKİ MADDELER ALERJİYE SEBEP OLABİLİR"

Güneşten koruma faktörü (Sun Protectıon Factor-Spf) güneş koruyucu ürünün deriyi güneş ışınlarının ortaya çıkardığı deri kızarıklığından koruma yeteneğini ifade ettiğini belirten Uzm. Dr. Ümit Bostancı, "Bir güneş koruyucu kremin suya dayanıklı olması için 40 dakika su içinde kaldıktan sonra SPF değerinin değişmemiş olması yani aynen ilk sürüldüğü andaki gibi koruyor olması gerekir. Güneş koruyucular deride tahriş ve temas egzamasına sebep olabilirler. Bazı ülkelerde alerjik deri egzamasının en önemli sebebidir. Alerjiye güneş koruyucu içindeki kimyasal maddeler sebep olur" diye konuştu.

Günlük düzenli güneşi koruyucu kullanımı deride D vitamini sentezini engellemediğini belirten Uzm. Dr. Ümit Bostancı, "Yine bu ürünlerin kanser yapıcı etkisi tespit edilmiştir. Losyon ve krem formunda güneş koruyucular en sık kullanılan ürünleridir. Yağlı ciltlerde losyonlar, kuru ciltlerde kremler tercih edilmelidir. Güneş kremleri 3-4 saat kadar koruma sağlar sonra tekrar sürülmesi gerekir. Güneşten korunmak için sadece güneş koruyucular yeterli olmaz. Onun için giysi ile korunduğumuz kadar dikkatli de olmalıyız. Özellikle pamuklu giysiler belirgin bir güneşten koruma sağlarken geniş kenarlı şapkalar yüz için özellikle iyi koruma sağlarlar. Piyasada pek çok güneş koruyucu ürün seçeneği bulunmaktadır. Hastaların cilt tiplerine ve ihtiyaçlarına göre koruyucuyu seçmesine yardımcı olmak çok önemlidir. Açık tenli sarışın kimseler en az SPF 50 güneş koruyucular kullanmalı. Öğle saatlerinde güneşte kalmamalıdır. Önemle belirtilmesi gereken nokta hiçbir güneş koruyucu kremi cildi tam olarak korumaz. Ürünler cildi sağlıklı ve genç tutmak için günlük düzenli kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.